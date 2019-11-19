影／宜蘭凌晨火警 家中警報器響救一命
2019-11-19 09:43
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
「火災火災，發生火災！」
宜蘭縣冬山鄉富農路今天凌晨民宅失火，冒出大量濃煙，消防局獲報急速趕到，發現屋內老者被救出，火熄滅，原來火災警報器響了，尖銳聲提醒，救了一命。
宜蘭縣消防局今天清晨3點54分獲報，冬山鄉富農路一段巷內有住宅發生火警，冒出大量濃煙，屋內有一行動不便長者待救。
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消防局派遣冬山、五結、羅東分隊出動人、車前往搶救，現場指揮官冬山分隊小隊長李逸鎮回報，現場待救人員已由家屬攙扶撤出，火勢經災戶自救已熄滅，不過，因現場有大量濃煙，救災人員協助水力排煙。
消防局發現，這家住戶因安裝了住宅用火災警報器，報案人在火災發生第一時間立即報案及滅火，並將長者安全撤離，避免造成重大災害。
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