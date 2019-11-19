懷疑鄰居檢舉違停 男子持槌傷人
2019-11-19 08:52
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
陳姓男子懷疑鄰居檢舉他違規停車，昨天深夜持榔頭涉嫌追打鄰居頭部成傷。警方據報趕赴制止陳行凶，將被害人送醫，全案依殺人未遂罪嫌移送法辦。
據了解，40多歲的陳姓男子患思覺失調症，有就醫紀錄，最近因轎車在高雄市三民區住處前屢遭拖吊，因鄰居陳姓男子（64歲）曾與他發生口角，他懷疑這名鄰居的檢舉違規停車才涉嫌行凶。
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昨晚11點40分許，陳姓男子在家喝酒，見鄰居騎機車回家，突然發怒，拿榔頭出門與鄰居理論。雙方一言不合，陳拿榔頭涉嫌擊打陳姓鄰居頭部，致頭部有撕裂傷。陳姓鄰居趕緊逃避，不慎跌倒，仍遭陳追上打傷，民眾趕緊報警。
警方獲報，動員趕赴案發地，立即逮捕陳姓男子，制止他繼續打人；陳被捕時仍一再稱「我盯他很久了」。
警方找救護車將鄰居送醫，暫無生命危險。連夜查問陳姓男子，陳一再稱對方檢舉他，害他的車子被拖吊。全案由高雄市警三民二分局依殺人未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
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