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影／移工今年上千件車禍 警深入宿舍宣導致命內輪差

2019-11-19 08:44聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

根據台中市警局交通大隊統計，外籍移工在今年以來，已發生千餘件的車禍，造成2人死亡，數百人受傷，且近來大型車輛發生數起因內輪差導致的死亡車禍，交大因此聯繫管理眾多移工的長宏人力集團，並安排在該公司的移工宿舍進行交通安全宣導，除了內輪差外，並說明移工常發生的交通事故肇因，希望能減少移工在台的交通事故，保護移工的生命安全。

台中市警局交通大隊表示，移工離鄉背井到台灣辛苦賺錢工作，如果因騎乘電動自行車發生交通意外或事故情何以堪，鑑於今年至10月底止，外籍移工已發生1612件交通事故，造成受傷812人、死亡2人，交通警察大隊主動聯繫管理三千餘名移工的長宏人力集團，14日日安排大型車輛深入外籍移工管理宿舍，進行相關的交通安全宣導。

台中市交通大隊表示，內容除移工常見的違規態樣，包括電動自行車闖紅燈、逆向及未戴安全帽，還讓大型車讓移工實際體驗「我在你左右，你卻看不到」協助建立大型車視野死角、內輪差以及與大型車保持安全距離等觀念，盼有效降低外籍移工發生交通事故之發生，現場移工參與非常踴躍。

體驗活動先由專業講師對宿舍內的150名移工講解大型車內輪差、視野死角等交通安全觀念、模擬移工要通過路口時，大型車右轉時產生的內輪差會造成那些危險及讓移工輪流坐上大型車駕駛座，體驗大型車駕駛的「俯視角」，思考可能遇到的交通狀況，另也請移工直接騎著電動自行車或步行在大型車四周的死角區內，由其他的移工坐在駕駛座上身歷其境，全程透過有趣互動及情境模擬實境體驗，將交通事故防制觀念融入移工生活圈。

台中市警局交大隊長林沐弘說，多數移工或是一般民眾都不曾駕駛過大型車輛，難以理解大型車的死角區及內輪差造成的安全風險，藉由宣導養成與大型車保持安全距離的習慣，希望降低交通事故發生。

台中市警局交通大隊14日前往長宏人力集團的移工宿舍，進行內輪差等常見車禍的交通安...
台中市警局交通大隊14日前往長宏人力集團的移工宿舍，進行內輪差等常見車禍的交通安全宣導，現場有百餘名的移工參加。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市警局交通大隊14日前往長宏人力集團的移工宿舍，進行內輪差等常見車禍的交通安...
台中市警局交通大隊14日前往長宏人力集團的移工宿舍，進行內輪差等常見車禍的交通安全宣導，現場有百餘名的移工參加。圖／台中市警局交通大隊提供
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移工事故電動自行車

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