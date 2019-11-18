人呢？轎車高速自撞人行道 駕駛竟肇逃「酸了」

2019-11-18 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



屏東市重要信仰中心慈鳳宮前，今晚8點有一部白色自轎車，高速沿中山路行駛，不明原因失控逆向衝上人行道，導致多部路邊機車、腳踏車遭殃，員警獲報到場，沒想到駕駛人卻已溜之大吉，並不在車內，目前警方正在追查中。

有網友在臉書社團《屏東人屏東事中》po文，貼上2張白色轎車肇事現場，並寫下「聽目擊民眾說肇事人跑了，應該無人傷亡」，立刻引起討論。只見白色轎車車頭變形，除了多部機車、腳踏車遭到波及，連路邊燈飾也被攔腰撞斷。

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有剛好在現場的民眾回覆「小弟我剛好在媽祖廟燒金紙，目睹全部過程，但沒有拍到，車速度太快只有聽到煞車聲」、「我正在服務客人試穿，客人嚇壞了，只好送禮物給客人壓壓驚！」、「我剛在路邊看到逆向直衝過來」。