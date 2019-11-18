親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

反送中／理大有人想用繩索逃離被警發現 發射催淚彈

人呢？轎車高速自撞人行道 駕駛竟肇逃「酸了」

2019-11-18 23:21聯合報 記者江國豪／屏東即時報導

屏東市重要信仰中心慈鳳宮前，今晚8點有一部白色自轎車，高速沿中山路行駛，不明原因失控逆向衝上人行道，導致多部路邊機車、腳踏車遭殃，員警獲報到場，沒想到駕駛人卻已溜之大吉，並不在車內，目前警方正在追查中。

有網友在臉書社團《屏東人屏東事中》po文，貼上2張白色轎車肇事現場，並寫下「聽目擊民眾說肇事人跑了，應該無人傷亡」，立刻引起討論。只見白色轎車車頭變形，除了多部機車、腳踏車遭到波及，連路邊燈飾也被攔腰撞斷。

有剛好在現場的民眾回覆「小弟我剛好在媽祖廟燒金紙，目睹全部過程，但沒有拍到，車速度太快只有聽到煞車聲」、「我正在服務客人試穿，客人嚇壞了，只好送禮物給客人壓壓驚！」、「我剛在路邊看到逆向直衝過來」。

目前警方已根據車牌號碼，通知車主到案說明，也將會調閱周邊監視器畫面，以確認駕駛人身份。然而，駕駛肇事後卻離奇消失，也引發網友揣測，有人認為可能是酒駕或毒駕，也有人認為是無照駕駛闖禍不敢負責，目前詳細原因還有待警方釐清。

屏東市慈鳳宮前，一部白色自轎車不明原因失控逆向衝上人行道，導致多部路邊機車、腳踏...
屏東市慈鳳宮前，一部白色自轎車不明原因失控逆向衝上人行道，導致多部路邊機車、腳踏車都遭殃，但駕駛卻消失無蹤。圖／翻攝自臉書《屏東人屏東事》
分享
屏東市慈鳳宮前，一部白色自轎車不明原因失控逆向衝上人行道，導致多部路邊機車、腳踏...
屏東市慈鳳宮前，一部白色自轎車不明原因失控逆向衝上人行道，導致多部路邊機車、腳踏車都遭殃，但駕駛卻消失無蹤。圖／翻攝自臉書《屏東人屏東事》
分享

屏東人行道

相關新聞

點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃

2019-11-18 22:36

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫

2019-11-18 18:47

台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人

2019-11-18 19:46

台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架

2019-11-18 18:17

草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危

2019-11-18 17:37

影／2樓失火濃煙衝天 婦人在1樓見消防隊到才知

2019-11-18 17:11

北市萬華三樓建築 傍晚起火搶救中

2019-11-18 16:44

警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄

2019-11-18 16:00

逢大生注意！中打周邊人行道停車格塗銷 違停將拖吊

2019-11-18 15:36

燒掉中山地下街陽傘桌椅 男辯：酒醉玩打火機非故意

2019-11-18 14:28

少年騎他人機車交代不清 車主哥哥1刀刺死他

2019-11-18 14:20

新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫

2019-11-18 14:09

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58

搬家與兒子同住卻迷路 老婦徬徨站立遇暖警

2019-11-18 13:49

影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑

2019-11-18 13:37

女子網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45

遭打瞌睡小黃司機撞飛 機車騎士：說要去醫院看我就消失了

2019-11-18 12:43

高市一輛公車深夜「騎」上安全島 撞斷兩根燈桿

2019-11-18 11:28

有家歸不得 小男童、失智老婦反鎖家門幸都無恙

2019-11-18 10:18

台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹

2019-11-18 08:59

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

轉運站公廁 街友陳屍疑猝死

2019-11-17 23:58

嘉義騎到台中 他單車流浪五天稱環島

2019-11-17 23:52

醉駕甩尾撞門 中市警局遭殃

2019-11-17 23:51

翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率

2019-11-17 22:39

疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度

2019-11-17 19:13

影／轎車高速追撞砂石車尾 女乘客頭部撞破擋風玻璃

2019-11-17 18:50

北市客運撞馬路分隔島 駕駛膝蓋骨折送醫急救

2019-11-17 18:12

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

她要對號座乘客讓座給孕婦 網一面倒：不要道德綁架

2019-11-18 15:36

他外派日本定居1個月幻想破滅 生活壓抑到想回台

2019-11-18 20:14

計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫

2019-11-18 18:47

三重凌晨凶殺 16歲少年派出所附近胸口中刀殞命

2019-11-18 10:10

影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑

2019-11-18 13:37

馬國租豪宅行詐3個月撈2600萬 主嫌竟嘆「景氣真差」

2019-11-18 11:26

國軍車隊險擋總統車隊去路 警急喊無線電引誤會

2019-11-18 20:48

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役

2019-11-18 12:46

草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危

2019-11-18 17:37

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58

騎機車右轉違規、後座18歲女乘客死亡 男子判賠1205萬

2019-11-18 16:34

台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架

2019-11-18 18:17

「台版寄生上流」真實上演 她驚見清掃阿姨帶一家4口入住

2019-11-18 21:56

影／媒介越南女子來台賣淫 這一家五口全收押

2019-11-18 15:15

警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄

2019-11-18 16:00

吵架被公司開除 他拿4公升強鹼潑瞎主管雙眼判關8年

2019-11-18 11:02

遭打瞌睡小黃司機撞飛 機車騎士：說要去醫院看我就消失了

2019-11-18 12:43

女警處理交通事故洩漏個資 竹檢緩起訴處分

2019-11-18 10:35

性侵案爆發婚事告吹 SBL球星遭控「家暴」未婚妻

2019-11-18 15:57

女兒遭襲臀他否認 老媽目擊作證就是他

2019-11-18 07:31

大學生代領毒包裹重判15年2月 毒梟判16年6月

2019-11-18 14:19

新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫

2019-11-18 14:09

逢大生注意！中打周邊人行道停車格塗銷 違停將拖吊

2019-11-18 15:36

惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17

少年騎乘他人機車交代不清 被車主哥哥1刀斃命

2019-11-18 10:50

點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃

2019-11-18 22:36

台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹

2019-11-18 08:59

台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人

2019-11-18 19:46

超商貼心「丟垃圾指南」 簡單3步完美體現說話藝術

2019-11-18 20:25

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

張姓議員舌吻議員女助理被告 對方後撤告獲不起訴

2019-11-18 10:56

私闖前女友住處偷錄交歡聲 男挨告獲緩起訴

2019-11-18 11:24

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

女子網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45

大學生代領毒包裹重判15年2月 利誘他的上手判16年6月

2019-11-18 11:03

安捷訓練機墜海 因原廠未列檢修標準

2019-11-18 11:34

少年涉及打架擄人 逃過警察逮捕卻被殺死

2019-11-18 17:43

陳慶男坐輪椅求情都無用 海科館詐貸案延押2月

2019-11-18 15:18

當看護手腳不乾淨 移工穿香奈兒大衣落跑全程被拍！

2019-11-18 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top