點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃
2019-11-18 22:36
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉中興村出火部落因地下天然氣豐富，火焰常從地底、山壁竄出，部落因此得名，居民還接引到家中或工寮利用，18日晚間出火部落疑因天然氣被引燃，造成一間鐵皮工寮付之一炬，江姓屋主受到嚴重燒燙傷送苗栗市大千醫院急救，轉加護病房觀察，案由警方及苗栗縣政府消防局進一步處理中。
消防局18日晚上8點23分據報，泰安鄉中興村出火部落一間鐵皮工寮發生火災，大湖、泰安、象鼻及公館分隊趕往搶救，江姓屋主逃出屋外，救護車送苗栗市大千醫院，他臉部、手部及身體有約60%燒燙傷，醫護人員緊急處理後，轉加護病房觀察治療，泰安鄉長劉美蘭第一時間趕往醫院探視 。
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火勢約半個小時撲滅，鐵皮工寮付之一炬，初步調查疑因江男點菸時，引燃天然氣，因此傷勢集中在身體正面，真正的起火原因，進一步鑑識調查中。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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