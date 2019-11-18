親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

反送中／理大有人想用繩索逃離被警發現 發射催淚彈

點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃

2019-11-18 22:36聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣泰安鄉中興村出火部落因地下天然氣豐富，火焰常從地底、山壁竄出，部落因此得名，居民還接引到家中或工寮利用，18日晚間出火部落疑因天然氣被引燃，造成一間鐵皮工寮付之一炬，江姓屋主受到嚴重燒燙傷送苗栗市大千醫院急救，轉加護病房觀察，案由警方及苗栗縣政府消防局進一步處理中。

消防局18日晚上8點23分據報，泰安鄉中興村出火部落一間鐵皮工寮發生火災，大湖、泰安、象鼻及公館分隊趕往搶救，江姓屋主逃出屋外，救護車送苗栗市大千醫院，他臉部、手部及身體有約60%燒燙傷，醫護人員緊急處理後，轉加護病房觀察治療，泰安鄉長劉美蘭第一時間趕往醫院探視 。

火勢約半個小時撲滅，鐵皮工寮付之一炬，初步調查疑因江男點菸時，引燃天然氣，因此傷勢集中在身體正面，真正的起火原因，進一步鑑識調查中。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

苗栗縣泰安鄉中興村出火部落一間鐵皮工寮火災造成江姓屋主受到嚴重燒燙傷，泰安鄉長劉...
苗栗縣泰安鄉中興村出火部落一間鐵皮工寮火災造成江姓屋主受到嚴重燒燙傷，泰安鄉長劉美蘭（右）第一時間趕到醫院探視。圖／馬懷素提供
分享
苗栗縣泰安鄉中興村出火部落一間鐵皮工寮，疑因點燃天然氣付之一炬。圖／馬懷素提供
苗栗縣泰安鄉中興村出火部落一間鐵皮工寮，疑因點燃天然氣付之一炬。圖／馬懷素提供
分享

苗栗縣醫護人員抽菸

相關新聞

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫

2019-11-18 18:47

人呢？轎車高速自撞人行道 駕駛竟肇逃「酸了」

2019-11-18 23:21

台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人

2019-11-18 19:46

台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架

2019-11-18 18:17

草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危

2019-11-18 17:37

影／2樓失火濃煙衝天 婦人在1樓見消防隊到才知

2019-11-18 17:11

北市萬華三樓建築 傍晚起火搶救中

2019-11-18 16:44

警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄

2019-11-18 16:00

逢大生注意！中打周邊人行道停車格塗銷 違停將拖吊

2019-11-18 15:36

燒掉中山地下街陽傘桌椅 男辯：酒醉玩打火機非故意

2019-11-18 14:28

少年騎他人機車交代不清 車主哥哥1刀刺死他

2019-11-18 14:20

新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫

2019-11-18 14:09

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58

搬家與兒子同住卻迷路 老婦徬徨站立遇暖警

2019-11-18 13:49

影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑

2019-11-18 13:37

女子網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45

遭打瞌睡小黃司機撞飛 機車騎士：說要去醫院看我就消失了

2019-11-18 12:43

高市一輛公車深夜「騎」上安全島 撞斷兩根燈桿

2019-11-18 11:28

有家歸不得 小男童、失智老婦反鎖家門幸都無恙

2019-11-18 10:18

台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹

2019-11-18 08:59

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

轉運站公廁 街友陳屍疑猝死

2019-11-17 23:58

嘉義騎到台中 他單車流浪五天稱環島

2019-11-17 23:52

醉駕甩尾撞門 中市警局遭殃

2019-11-17 23:51

翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率

2019-11-17 22:39

疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度

2019-11-17 19:13

影／轎車高速追撞砂石車尾 女乘客頭部撞破擋風玻璃

2019-11-17 18:50

北市客運撞馬路分隔島 駕駛膝蓋骨折送醫急救

2019-11-17 18:12

阿伯騙很大 誆稱丟了手機錢包隨機詐捷運客4千元

2019-11-17 17:57

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

她要對號座乘客讓座給孕婦 網一面倒：不要道德綁架

2019-11-18 15:36

他外派日本定居1個月幻想破滅 生活壓抑到想回台

2019-11-18 20:14

計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫

2019-11-18 18:47

三重凌晨凶殺 16歲少年派出所附近胸口中刀殞命

2019-11-18 10:10

影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑

2019-11-18 13:37

馬國租豪宅行詐3個月撈2600萬 主嫌竟嘆「景氣真差」

2019-11-18 11:26

國軍車隊險擋總統車隊去路 警急喊無線電引誤會

2019-11-18 20:48

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役

2019-11-18 12:46

草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危

2019-11-18 17:37

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58

騎機車右轉違規、後座18歲女乘客死亡 男子判賠1205萬

2019-11-18 16:34

台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架

2019-11-18 18:17

「台版寄生上流」真實上演 她驚見清掃阿姨帶一家4口入住

2019-11-18 21:56

影／媒介越南女子來台賣淫 這一家五口全收押

2019-11-18 15:15

警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄

2019-11-18 16:00

吵架被公司開除 他拿4公升強鹼潑瞎主管雙眼判關8年

2019-11-18 11:02

遭打瞌睡小黃司機撞飛 機車騎士：說要去醫院看我就消失了

2019-11-18 12:43

女警處理交通事故洩漏個資 竹檢緩起訴處分

2019-11-18 10:35

性侵案爆發婚事告吹 SBL球星遭控「家暴」未婚妻

2019-11-18 15:57

女兒遭襲臀他否認 老媽目擊作證就是他

2019-11-18 07:31

大學生代領毒包裹重判15年2月 毒梟判16年6月

2019-11-18 14:19

新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫

2019-11-18 14:09

逢大生注意！中打周邊人行道停車格塗銷 違停將拖吊

2019-11-18 15:36

惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17

少年騎乘他人機車交代不清 被車主哥哥1刀斃命

2019-11-18 10:50

點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃

2019-11-18 22:36

台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹

2019-11-18 08:59

台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人

2019-11-18 19:46

超商貼心「丟垃圾指南」 簡單3步完美體現說話藝術

2019-11-18 20:25

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

張姓議員舌吻議員女助理被告 對方後撤告獲不起訴

2019-11-18 10:56

私闖前女友住處偷錄交歡聲 男挨告獲緩起訴

2019-11-18 11:24

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

女子網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45

大學生代領毒包裹重判15年2月 利誘他的上手判16年6月

2019-11-18 11:03

安捷訓練機墜海 因原廠未列檢修標準

2019-11-18 11:34

少年涉及打架擄人 逃過警察逮捕卻被殺死

2019-11-18 17:43

陳慶男坐輪椅求情都無用 海科館詐貸案延押2月

2019-11-18 15:18

當看護手腳不乾淨 移工穿香奈兒大衣落跑全程被拍！

2019-11-18 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top