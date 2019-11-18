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總統到轄竟記錯車隊位置 中和警分局督察組出大包

2019-11-18 20:48聯合報 記者柯毓庭／即時報導

總統蔡英文今天下午到新北市中和區出席心智障礙者挑戰馬拉松公益記者會，中和警分局繃緊神經，為了維護總統安全多次排演，但今天下午總統車隊準備進入中和警分局轄區時，督察組竟疑因記錯總統車隊入轄位置，將前導車安排錯地方，險些「放鳥」總統車隊。

記者致電新北市交通大隊長查證此事，交大隊長對此事僅表示今天勤務一切正常，但對於總統車隊進入中和轄區前，前導車所在的位置卻無法交代，僅表示一切順利。

新北市警局長陳檡文日前才贈與16個分局長金螺絲，要分局｢勿忘再鎖」、認真做事，今天下午蔡英文前往新北市中和區出席心智障礙者挑戰馬拉松公益記者會活動時，中和警分局督察組長卻疑似記錯總統車隊進入中和轄區的位置，將前導車安排在其他地方。

據了解，總統車隊從華中橋進入中和轄區，從秀朗橋離開中和，但督察組卻疑似記反，請交通大隊將前導車安排在秀朗橋，等總統車隊下午要進入時，督察組下午2時30分許才發現記錯位置，眼看總統車隊就要「被放鳥」，才與指揮中心在無線電上對駐守員警大喊「全線綠燈全線綠燈，讓前導車先過去，快！」，駐守員警趕緊配合控制路上號誌，讓前導車過去正確位置，引導總統車隊。

據悉，中和警分局為了總統此次出訪，出動多名警力，也排練了不少次，就是為了確保總統出訪安全無虞，未料督察組卻出大包，記錯總統車隊入轄位置，免讓人懷疑是否「螺絲鬆了」。

總統蔡英文今天前往新北市中和區參與心智障礙者挑戰馬拉松公益記者會，負責規劃總統維...
總統蔡英文今天前往新北市中和區參與心智障礙者挑戰馬拉松公益記者會，負責規劃總統維安的中和警分局督察組卻出大包，搞錯總統車隊進轄位置，險些使前導車放鳥總統車隊。記者陳正興／攝影
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蔡英文馬拉松

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