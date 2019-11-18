總統到轄竟記錯車隊位置 中和警分局督察組出大包
2019-11-18 20:48
聯合報 記者柯毓庭
／即時報導
總統蔡英文今天下午到新北市中和區出席心智障礙者挑戰馬拉松公益記者會，中和警分局繃緊神經，為了維護總統安全多次排演，但今天下午總統車隊準備進入中和警分局轄區時，督察組竟疑因記錯總統車隊入轄位置，將前導車安排錯地方，險些「放鳥」總統車隊。
記者致電新北市交通大隊長查證此事，交大隊長對此事僅表示今天勤務一切正常，但對於總統車隊進入中和轄區前，前導車所在的位置卻無法交代，僅表示一切順利。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
新北市警局長陳檡文日前才贈與16個分局長金螺絲，要分局｢勿忘再鎖」、認真做事，今天下午蔡英文前往新北市中和區出席心智障礙者挑戰馬拉松公益記者會活動時，中和警分局督察組長卻疑似記錯總統車隊進入中和轄區的位置，將前導車安排在其他地方。
據了解，總統車隊從華中橋進入中和轄區，從秀朗橋離開中和，但督察組卻疑似記反，請交通大隊將前導車安排在秀朗橋，等總統車隊下午要進入時，督察組下午2時30分許才發現記錯位置，眼看總統車隊就要「被放鳥」，才與指揮中心在無線電上對駐守員警大喊「全線綠燈全線綠燈，讓前導車先過去，快！」，駐守員警趕緊配合控制路上號誌，讓前導車過去正確位置，引導總統車隊。
據悉，中和警分局為了總統此次出訪，出動多名警力，也排練了不少次，就是為了確保總統出訪安全無虞，未料督察組卻出大包，記錯總統車隊入轄位置，免讓人懷疑是否「螺絲鬆了」。
留言