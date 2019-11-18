女運將疑煞車失靈 國小游泳教練遭撞命危

2019-11-18 19:57 中央社 台北18日電



69歲曾姓計程車女駕駛今天傍晚駕車行經台北市吉林國小時，疑因煞車失靈衝往對向家長接送區，將58歲學校林姓男游泳教練撞成重傷，送醫搶救，另有14輛機車毀損。

吉林國小校門口今天下午5時30分許發生一起交通事故，69歲曾姓女計程車駕駛自稱煞車失靈，造成車輛衝往對向的人行道家長接送區，將學校游泳社團的林姓男教練撞成重傷，現場無呼吸心跳，警消獲報立即將他送往馬偕醫院搶救，目前昏迷指數3。

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此外，事故也造成現場人行道上停放的14輛機車損壞，肇事計程車的車頭也撞爛。

經警方進行酒測，曾姓女駕駛酒測值為0，詳細肇因仍待後續調查釐清，依法送辦。