影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危
2019-11-18 19:53
聯合報 記者賴香珊
／南投即時報導
南投縣草屯鎮36歲鄧姓男子今下午走路行經南埔郵局附近時，因要閃避路旁違停車輛，而走上馬路，未料被疾駛而來的消防車後視鏡擊中臉部，人直接被撞飛，經持續施予CPR雖恢復意識，但傷勢嚴重命危，目前轉送彰化基督教醫院救治。
南投縣消防局指出，今天下午3時11分獲報草屯中和路有雜草火警，因此調派當地分隊1車2人前往滅火，勤務結束後在下午3時37分又獲報，該消防車在返隊途中撞上1名行人，當下隨派遣救護車馳援，且將患者緊急送往佑民醫院。
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據了解，受傷的鄧男反向行走於馬路上，但本來都走在白線外，因要繞過路邊違停車輛，因此走進汽車車道內，且疑因未注意前方有消防車疾駛而來，不偏不倚的消防車後視鏡擊中臉部，而因碰撞力道強大，人直接被彈飛到路旁，重摔倒地。
現場人員表示，當時消防車正常行駛在車道上，很像因為大車有視線死角，沒看到路人突然最外側走進車道才撞上，而消防車發現撞到人後，開車的消防員急忙下車，且迅速對受傷男子CPR急救，之後救護車就到場把傷患載走。
警消表示，患者一度失去呼吸心跳，但經CPR急救，到院時恢復意識，之後則轉送彰基醫院，詳細肇因仍在調查釐清中；彰基表示，患者頭部嚴重外傷、肝臟撕裂傷、心臟積水，且出現缺氧性腦病變，昏迷指數3，有生命危險，持續搶救中。
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