台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人
2019-11-18 19:46
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
台中市正隆紙廠昨晚傳出爆炸聲，嚇壞許多路人，台中市消防局派人車到場搶救，無人受傷，據廠方人員說，是蒸氣管線爆裂，廠方人員自行搶修。
台中市消防局昨晚6點多獲報，台中市后里區三豐路正隆紙廠傳出爆炸，消防局派后里分隊、出動各式救災救護車到場，由后里分隊小隊長廖本郁帶隊前往搶救。
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當時消防局救災救護指揮中心接到多通報案電話表示，紙廠發出巨大噪音，但無明顯火煙，紙廠警衛表示場區大停電但狀況不明，最後查出是廠內管線破裂造成巨大噪音，廠方派人搶修排除。
昨晚6點22分，后里分隊廖小隊長回報，現場是紙廠蒸氣管線破裂，全區停電中，確認無危險之虞，現場交由紙廠員工搶修，消防局也通知台電、警察局，本局人員返隊待命，爆炸真正原因調查中。
據指出，爆炸發生時威力大，一輛油罐車停在紙廠附近，疑似被爆炸房力推行，消防局表示，當時沒人員傷亡，未發現油罐車疑似被推行情形。
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