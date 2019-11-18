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北市吉林國小傳車禍！計程車疑失控撞行人 男送醫搶救中

計程車撞路邊多輛機車 行人當場失去心跳呼吸送醫搶救

2019-11-18 18:47聯合報 記者蕭雅娟／即時報導

台北市中山區吉林國小前，今晚5時許1輛計程車疑似失控，衝撞碰多輛停放路邊的機車，...
台北市中山區吉林國小前，今晚5時許1輛計程車疑似失控，衝撞碰多輛停放路邊的機車，當場撞上年約50歲的行人，男子當場倒地，失去呼吸心跳，送醫搶救。記者蕭雅娟／攝影
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北市中山區吉林國小前，今晚5時許發生一起連環車禍，1輛計程車疑似失控，衝撞碰多輛停放路邊的機車，當場撞上年約50歲的行人，男子當場倒地，失去呼吸心跳，目前正送往醫院搶救。

北市消防局今晚5點35分獲報長春路一起車禍，立即趕赴現場，男子已失去生命徵象，立即實施CPR搶救，目前已送醫急救。警方指出，肇事駕駛已被帶往派出所，製作筆錄詳細事故原因尚待調查釐清。

台北市中山區吉林國小前，今晚5時許1輛計程車疑似失控，衝撞碰多輛停放路邊的機車，...
台北市中山區吉林國小前，今晚5時許1輛計程車疑似失控，衝撞碰多輛停放路邊的機車，當場撞上年約50歲的行人，男子當場倒地，失去呼吸心跳，送醫搶救。記者蕭雅娟／攝影
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台北市中山區吉林國小前，今晚5時許1輛計程車疑似失控，衝撞碰多輛停放路邊的機車，...
台北市中山區吉林國小前，今晚5時許1輛計程車疑似失控，衝撞碰多輛停放路邊的機車，當場撞上年約50歲的行人，男子當場倒地，失去呼吸心跳，送醫搶救。記者蕭雅娟／攝影
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台北市中山區吉林國小前，今晚5時許1輛計程車疑似失控，衝撞碰多輛停放路邊的機車，...
台北市中山區吉林國小前，今晚5時許1輛計程車疑似失控，衝撞碰多輛停放路邊的機車，當場撞上年約50歲的行人，男子當場倒地，失去呼吸心跳，送醫搶救。記者蕭雅娟／攝影
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車禍北市計程車

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