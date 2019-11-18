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影／大甲懸日來了 民眾拍美景警察維持交通秩序和安全

2019-11-18 17:45聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲的懸日畫面來了，今天傍晚出現在大甲區經國路上，數十人帶相機和手機拍美景，大甲警方派員警在場維持交通安全和秩序。

大甲懸日最佳觀賞地點在大甲區經國路(台1線152公里處)，大甲分局派警力到路口執行交通疏導及民眾安全維護、另派警力於經國路段沿線機車巡邏，維護沿線周遭交通順暢，讓市民能安心欣賞懸日的美景。

下午4點30分，經國路的懸日畫面逐漸出現，民眾拍照，警察站路旁提醒安全，台中市長盧秀燕則在臉書提醒民眾，拍懸日美景時，穿件外套，注意安全。

台中市大甲區經國路今天傍晚的懸日。圖／民眾提供
台中市大甲區經國路今天傍晚的懸日。圖／民眾提供
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台中市大甲區經國路今天傍晚的懸日，警察在場維持交通安全和秩序。圖／民眾提供
台中市大甲區經國路今天傍晚的懸日，警察在場維持交通安全和秩序。圖／民眾提供
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台中市大甲區經國路今天傍晚的懸日。圖／民眾提供
台中市大甲區經國路今天傍晚的懸日。圖／民眾提供
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懸日台中市警察

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