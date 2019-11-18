少年涉及打架擄人 逃過警察逮捕卻被殺死

2019-11-18 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市一名16歲吳姓少年今天凌晨在三重區當街被刺死，警方調查釐清，少年可能參與一件打架擄人妨害自由案，後來卻因騎乘來路不明的機車，被車主盯上、質疑他偷車，雙方發生爭執衝突，被持刀刺殺送醫不治。

吳姓少年今天凌晨4時許，渾身是血倒臥在三重區吉祥街與集賢路口，救護車獲報趕抵，將他送往北市新光醫院急救，因胸口中刀傷及肺臟宣告死亡。稍後到了清晨6時許，20歲黃姓凶嫌便和42歲蔡姓友人一起到重陽派出所投案，聲稱「我剛剛殺了人」。

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黃嫌供稱，他的機車被弟弟四處借人，最後不知去向，昨天傍晚已向三重警方報案失竊。由於聽說機車曾出現在蘆洲一帶，今天凌晨1時許，黃嫌由蔡姓友人開汽車載他到蘆洲區三民高中附近嘗試尋找，發現有一大群青少年聚集，其中吳姓少年便騎乘他的機車。

黃嫌打算上前詢問時，這群青少年已駛離，他們便一路尾隨過橋到台北市，但是半途跟丟。後來2人在北市士林區吃消夜，凌晨3時許卻又看見同一群青少年路過，他們立刻又尾隨到了新北市蘆洲區環堤大道堤防邊，看見青少年正在圍毆一名男子。

黃嫌擔心自己的機車被打壞，立刻打電話報警，蘆洲警分局獲報趕抵逮捕7人，吳姓少年趁亂騎車逃離，黃嫌立刻又追到三重區吉祥街攔下吳姓少年，黃嫌持折疊刀、蔡男持棍棒質問少年是否偷車，雙方越吵越兇爆發肢體衝突，黃嫌持刀刺向對方胸口，少年應聲倒臥地上鮮血直流，送醫不治。黃嫌供稱殺人之後逃跑，並不清楚傷勢變化。

據了解，這群青少年離開蘆洲之後，前往北市大直押走一名蔡姓男子，帶回蘆洲區堤防邊毆打、丟包，吳姓少年疑似跟著去又跟著回，但是只在外圍觀看，因此沒被蘆洲警方逮捕，卻在三重被黃姓車主攔下殺害。

黃姓嫌犯（左）、蔡姓嫌犯向警方自首。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

吳姓少年因為騎乘黃姓嫌犯的機車，被懷疑偷竊，持刀殺死。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

黃姓嫌犯持刀、蔡姓嫌犯持棍棒質問吳姓少年，後來黃嫌用刀殺死少年。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook