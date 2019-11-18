草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危
2019-11-18 17:37
聯合報 記者賴香珊
／南投即時報導
南投縣草屯鎮今下午發生雜草火警，當地消防分隊消防車前往滅火，未料任務結束後返隊途中，行經南埔郵局附近時，隊員疑因視線死角未發現一名行人走上馬路，因此意外碰撞，經緊急救出仍因傷勢嚴重命危，目前已轉送彰化基督教醫院。
南投縣消防局表示，今天下午3時許獲報草屯中和路有雜草火警，因此調派1車2人前往，且不到20分鐘即撲滅，但在任務結束返隊途中撞上一名行人，下午3時37分派遣救護車馳援，經急救將傷患送往佑民醫院，但因傷勢嚴重轉送彰基。
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據了解，受傷男子年約40歲，當時疑為閃避路邊停車，而走到馬路上，開車的消防隊員疑因員視線死角，沒有看到路人突然竄出來，發現撞到人時急忙下車察看，該男子已倒臥路上，因此迅速通報救護車到場，肇事消防員目前筆錄中。
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