影／2樓失火濃煙衝天 婦人在1樓見消防隊到才知

2019-11-18 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義市即時報導



嘉義市北港路陳姓婦人住處2樓，今天中午1時許發生因不名原因失火，嘉義市消防局獲報到場，陳婦發現這麼多消防車出現在家門前，經鄰居提醒才知道樓上失火，想進入屋內搶救物品，被消防員勸離，所幸火勢僅延燒15平方公尺立即被撲滅，財損約3000元，起火原因仍待調查。

嘉義市消防局表示，今天中午1時許獲報，北港路某鐵皮屋2樓冒出濃煙，共派出19車、62人到場，發現年約60歲陳姓老婦人，還想入屋內搶救、拿東西，現場消防員立即制止、勸離，火勢約2點6分控制，2點12分撲滅。

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