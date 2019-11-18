北市萬華三樓建築 傍晚起火搶救中

2019-11-18 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



今天下午4時許，台北市萬華區環河南路3段一處3層樓建築，3樓突然起火，目前消防局已經派員到場搶救火勢。