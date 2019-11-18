警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄

2019-11-18 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



新北市警局建置交通違規即時簡訊系統，讓車主能在最短時間收到簡訊移車，避免違規隨時間增加遭累計開罰。警方表示，系統自去年7月1日上路後，目前服務近4萬名車主，簡訊發送次數從去年下半年的4085件到今年上半年3333件，數據明顯下降，歡迎多加利用。

警方指出，許多車主都是收到厚厚一疊罰單才知道遭人檢舉違規，違規行為遭到多次檢舉，抱怨不知道被檢舉，沒有移車的機會，而「交通違規即時簡訊便民服務系統」就是給車主一個機會，只要登錄車籍和手機號碼，如被舉發違規，就能再短時間內收到簡訊通知，避免重複被檢舉的情況。

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系統目前有近4萬名車主使用，去年下半年違規簡訊發送通知有4085封，今年上半年3333封，整體違規件數下降18%，使用者也回饋此服務確實能在短時間察覺自己違規，進而改正違規行為，免於再次受罰。