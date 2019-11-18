消防員持續強化戰技 平鎮國民運動中心當後盾

2019-11-18 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市平鎮國民運動中心今年4月落成營運，經與毗鄰的平鎮消防分隊多次交流後，了解到消防員工作上的戰技需求，以及平常落實的在隊訓練的重要性，今天簽約同意無償提供，平鎮國民運動中心內游泳池及健身房等訓練設備，給平鎮、山峰及復旦消防分隊隊員使用。

為強化消防人員出勤救災與救護勤務的安全，降低同仁執勤時的工作傷害，桃園市政府消防局107年開始，積極推動消防員戰術體能訓練。除培訓戰術體能指導員，也陸續採購基礎健身器材，供各分隊隊員使用鍜鍊體能。

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為鼓勵同仁加強訓練，提供同仁表現的舞台，桃園市消防局今年陸續辦理局長盃游泳比賽，及首屆的戰術體能競賽，讓同仁透過競賽，相互砥礪持續進步。其中戰術體能競賽，包含農夫走路、負重熊爬、拖拉消防車等項目，對於基層消防員是非常新穎的挑戰。

平鎮國民運動中心執行長藍智敏表示，無償提供在地消防隊訓練場地，除了表達對消防員執行任務高風險，及工作辛勞的肯定及支持外，也希望能因為消防員戰技的強化，讓居民的生命財產更有保障。