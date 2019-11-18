消防員持續強化戰技 平鎮國民運動中心當後盾
2019-11-18 15:37
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
桃園市平鎮國民運動中心今年4月落成營運，經與毗鄰的平鎮消防分隊多次交流後，了解到消防員工作上的戰技需求，以及平常落實的在隊訓練的重要性，今天簽約同意無償提供，平鎮國民運動中心內游泳池及健身房等訓練設備，給平鎮、山峰及復旦消防分隊隊員使用。
為強化消防人員出勤救災與救護勤務的安全，降低同仁執勤時的工作傷害，桃園市政府消防局107年開始，積極推動消防員戰術體能訓練。除培訓戰術體能指導員，也陸續採購基礎健身器材，供各分隊隊員使用鍜鍊體能。
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為鼓勵同仁加強訓練，提供同仁表現的舞台，桃園市消防局今年陸續辦理局長盃游泳比賽，及首屆的戰術體能競賽，讓同仁透過競賽，相互砥礪持續進步。其中戰術體能競賽，包含農夫走路、負重熊爬、拖拉消防車等項目，對於基層消防員是非常新穎的挑戰。
平鎮國民運動中心執行長藍智敏表示，無償提供在地消防隊訓練場地，除了表達對消防員執行任務高風險，及工作辛勞的肯定及支持外，也希望能因為消防員戰技的強化，讓居民的生命財產更有保障。
桃園市消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，很感謝平鎮國民運動中心對消防員的大力支持，消防員保有強健的體魄，才能應付高張力、高風險的消防工作，消防局首次辦理戰術體能競賽，平鎮分隊在拖拉消防車項目獲得全局冠軍，彰顯平時在隊訓練的成果，希望在運動中心的支持下，能更加進步。
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