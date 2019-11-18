逢大生注意！中打周邊人行道停車格塗銷 違停將拖吊

2019-11-18 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



刑事局中部打擊犯罪中心駐地位於逢大路，過去中打門前的人行道空間，有畫設停車格，不過長期因堆積垃圾、占用人行道、並排停車的問題遭人詬病，當地里長向市議員楊正中反映後，中市交通局、環保局等單位在上月間與當地民代一起會勘，決定塗銷中打大門前逢大路人行道的停車格，台中市停車管理處上周已進行為期一周的宣導，今已塗銷停車格，未來市警局可將依法告發。

台中市議員楊正中表示，刑事局中打駐地位於逢大路，大門的人行道在過去曾畫設停車格，不過歷年來發現，中打駐地前的人行道變成堆積垃圾、併排違停的髒亂空間，多次有當地居民反映，因此他接獲里長陳情後，找來停管處、環保局等單位會勘，希望還給市民一個優質的通行空間。

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記者實地查訪，中打位於逢大路的人行道已張貼交通局張貼的告示，也擺放禁止停車的標誌，原本人行道的停車格標線也在今天塗銷，不過中打駐地另一側的大鵬路的人行道卻停滿機車。