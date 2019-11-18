燒掉中山地下街陽傘桌椅 男辯：酒醉玩打火機非故意

2019-11-18 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



48歲陳姓男子今年9月酒醉在北市中山地下街涉嫌縱火，燒掉R10爵士廣場上的1組陽傘桌椅，現場巨大火光，十分駭人，幸好保全即時撲滅火勢，未釀成巨大災禍。警方依照監視器逮捕酒醉陳男，士林地檢署日前偵結，依放火燒燬他人所有物罪起訴。

今年9月15日上午1時許，陳男酒醉後在R10爵士廣場閒晃，坐在手扶梯旁一組有陽傘桌椅，不久後起身離開，陽傘桌椅竟突然起火燃燒，現場發出巨光火，還有陣陣濃煙，幸好楊姓保全聽聞消防警報聲，立即查看並撲滅火勢，阻止火勢蔓延。

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大同分局建成派出所獲報後，到場調閱監視器畫面，發現起火錢有1名白衣男子行蹤可疑，徘徊手扶梯邊，又坐在休閒椅上，突然一個瞬間，陽傘桌椅就冒出火花起火燃燒，循線在大馬路邊逮捕渾身酒味的陳男，經移送地檢署複訊，以3萬元交保。