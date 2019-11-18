親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

《南德》專訪黃之鋒：我們既需要和平抗爭也需要暴力

影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑

2019-11-18 13:37聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，看到對向車道有一個車位，邱將轎車180度迴轉，準備停車，未料因角度問題，邱車直接衝撞停放在路的陳姓女子轎車，陳車車尾毀損，發生車禍後，邱下車查看自己的轎車後，隨即開車逃逸，警方接獲報案，循線通知邱到案，邱辯稱「有急事所以要先離開」，全案警詢後依違反道交條例告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊調查，邱姓男子（53歲）在上月24日行經東區長福路時，因對向車道的路旁有車位，他將轎車180度迴轉掉頭，準備停車，但沒注意到停放在路旁的陳姓女子轎車，邱車車頭直接碰撞前方陳女轎車車尾，造成邱、陳女二人轎車車頭、車尾受損。

邱在肇事後有下車查看自己的轎車車頭受損狀況，隨後就開車逃逸，陳女晚間要牽車時才發現車尾受損，向警方報案。

邱被警方通知到案時辯稱，他在案發前欲在東區長福路迴轉，因路面有高低差，不慎撞上路旁的車，但因自己當時有要事要處理，所以沒有第一時間報警就駕車離開。

台中市第三警分局交通分隊認定邱已違反道交條例規定，依法告發後函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊長蔡興邦表示，根據道路交通管理處罰條例62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，呼籲用路人遵守交通法規，以免觸法受罰。

台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，迴轉不慎碰撞前方停放在路旁的轎車，造成...
台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，迴轉不慎碰撞前方停放在路旁的轎車，造成邱車頭毀損、陳姓女子的轎車車尾毀損。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，迴轉不慎碰撞前方停放在路旁的轎車，造成...
台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，迴轉不慎碰撞前方停放在路旁的轎車，造成邱車頭毀損、陳姓女子的轎車車尾毀損。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，迴轉不慎碰撞前方停放在路旁的轎車。記者...
台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，迴轉不慎碰撞前方停放在路旁的轎車。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，迴轉不慎碰撞前方停放在路旁的轎車。記者...
台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，迴轉不慎碰撞前方停放在路旁的轎車。記者陳宏睿／翻攝
分享

車禍

相關新聞

遭打瞌睡小黃司機撞飛 機車騎士：說要去醫院看我就消失了

2019-11-18 12:43

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58

燒掉中山地下街陽傘桌椅 男辯：酒醉玩打火機非故意

2019-11-18 14:28

新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫

2019-11-18 14:09

搬家與兒子同住卻迷路 老婦徬徨站立遇暖警

2019-11-18 13:49

女子網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45

高市一輛公車深夜「騎」上安全島 撞斷兩根燈桿

2019-11-18 11:28

少年騎乘他人機車交代不清 被車主哥哥1刀斃命

2019-11-18 10:50

有家歸不得 小男童、失智老婦反鎖家門幸都無恙

2019-11-18 10:18

台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹

2019-11-18 08:59

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

轉運站公廁 街友陳屍疑猝死

2019-11-17 23:58

嘉義騎到台中 他單車流浪五天稱環島

2019-11-17 23:52

醉駕甩尾撞門 中市警局遭殃

2019-11-17 23:51

翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率

2019-11-17 22:39

疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度

2019-11-17 19:13

影／轎車高速追撞砂石車尾 女乘客頭部撞破擋風玻璃

2019-11-17 18:50

北市客運撞馬路分隔島 駕駛膝蓋骨折送醫急救

2019-11-17 18:12

阿伯騙很大 誆稱丟了手機錢包隨機詐捷運客4千元

2019-11-17 17:57

林志玲在台南辦婚禮 警方說：已申請路權視情況交管

2019-11-17 14:48

國宅治安問題多？ 警建議與管委會合作讓治安無死角

2019-11-17 14:36

清水警察參觀科技公司 有助科技辦案方向構思

2019-11-17 14:29

大貨車翻覆鐵架散落車道 南迴公路446.5K單線雙向通行

2019-11-17 14:23

台中市又傳酒駕案 連人帶車衝撞進市警局鐵柵門

2019-11-17 14:22

「勿在我國領土選舉」 台灣建國黨主席到選委會噴漆

2019-11-17 14:18

老婦人鑰匙插錯摩托車也能發動 買完菜回來險被法辦

2019-11-17 13:08

男子神智不清 5天一路從嘉義「環島」到台中

2019-11-17 12:43

影／男船員疑胃出血 台中海巡派艇海上接駁救援送醫

2019-11-17 11:56

看到黑影閃過？ 運冰小貨車急煞翻車員警忙鏟冰

2019-11-17 11:30

影／北宜又撞一台S2000跑車 疑過彎不慎打滑釀禍

2019-11-17 10:53

影／樹林卡拉OK酒吧最後一夜 酒客過嗨打群架

2019-11-17 10:26

影／不爽被笑酒量差發生衝突 竟遷怒踹倒警機車遭法辦

2019-11-17 09:56

打破馬桶又撞壞大門 高雄凌晨傳男子砍人

2019-11-17 09:36

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

2高職女找「日領5千」商旅打工驚聞呻吟 報警結果出爐

2019-11-17 17:42

三重凌晨凶殺 16歲少年派出所附近胸口中刀殞命

2019-11-18 10:10

影／債務糾紛難解 板橋小吃店遭黑衣人翻桌潑尿

2019-11-17 18:58

影／轎車高速追撞砂石車尾 女乘客頭部撞破擋風玻璃

2019-11-17 18:50

補習男準備考警大 遭控誘少女離家、拍猥褻照 全不起訴

2019-11-17 15:40

馬國租豪宅行詐3個月撈2600萬 主嫌竟嘆「景氣真差」

2019-11-18 11:26

轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役

2019-11-18 12:46

轟完2槍投案想拚自首 不料被害人這樣做讓他落空

2019-11-17 18:21

「藍波」被分手大鬧 出動8警圍捕

2019-11-17 23:48

吵架被公司開除 他拿4公升強鹼潑瞎主管雙眼判關8年

2019-11-18 11:02

女兒遭襲臀他否認 老媽目擊作證就是他

2019-11-18 07:31

女警處理交通事故洩漏個資 竹檢緩起訴處分

2019-11-18 10:35

惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17

獨／日男遭列車撞死 隨身筆記：臨走前如何好好過日子

2019-11-17 15:47

魚販的狗闖禍 判賠鄰居牙醫53萬元

2019-11-17 23:50

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹

2019-11-18 08:59

少年騎乘他人機車交代不清 被車主哥哥1刀斃命

2019-11-18 10:50

私闖前女友住處偷錄交歡聲 男挨告獲緩起訴

2019-11-18 11:24

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

北市客運撞馬路分隔島 駕駛膝蓋骨折送醫急救

2019-11-17 18:12

遭打瞌睡小黃司機撞飛 機車騎士：說要去醫院看我就消失了

2019-11-18 12:43

影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑

2019-11-18 13:37

大學生代領毒包裹重判15年2月 利誘他的上手判16年6月

2019-11-18 11:03

張姓議員舌吻議員女助理被告 對方後撤告獲不起訴

2019-11-18 10:56

阿伯騙很大 誆稱丟了手機錢包隨機詐捷運客4千元

2019-11-17 17:57

當看護手腳不乾淨 移工穿香奈兒大衣落跑全程被拍！

2019-11-18 11:59

女子網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45

安捷訓練機墜海 因原廠未列檢修標準

2019-11-18 11:34

別人騎車不注意追撞害他吊照1年 運將打官司獲撤銷

2019-11-17 17:07

翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率

2019-11-17 22:39

疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度

2019-11-17 19:13

轉運站公廁 街友陳屍疑猝死

2019-11-17 23:58

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58

嘉義騎到台中 他單車流浪五天稱環島

2019-11-17 23:52

高市一輛公車深夜「騎」上安全島 撞斷兩根燈桿

2019-11-18 11:28

妹妹被打女子PO文「找人不是警方責任嗎？」 警：溝通有誤解

2019-11-17 21:05

婦騎錯機車 買完菜險被法辦

2019-11-17 23:35

兒子為照顧母親問題酒後打死父親 二審改判6年10月

2019-11-18 12:55

醉駕甩尾撞門 中市警局遭殃

2019-11-17 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top