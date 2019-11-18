影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑

2019-11-18 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市邱姓男子上月底開車行經東區長福路時，看到對向車道有一個車位，邱將轎車180度迴轉，準備停車，未料因角度問題，邱車直接衝撞停放在路的陳姓女子轎車，陳車車尾毀損，發生車禍後，邱下車查看自己的轎車後，隨即開車逃逸，警方接獲報案，循線通知邱到案，邱辯稱「有急事所以要先離開」，全案警詢後依違反道交條例告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊調查，邱姓男子（53歲）在上月24日行經東區長福路時，因對向車道的路旁有車位，他將轎車180度迴轉掉頭，準備停車，但沒注意到停放在路旁的陳姓女子轎車，邱車車頭直接碰撞前方陳女轎車車尾，造成邱、陳女二人轎車車頭、車尾受損。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

邱在肇事後有下車查看自己的轎車車頭受損狀況，隨後就開車逃逸，陳女晚間要牽車時才發現車尾受損，向警方報案。

邱被警方通知到案時辯稱，他在案發前欲在東區長福路迴轉，因路面有高低差，不慎撞上路旁的車，但因自己當時有要事要處理，所以沒有第一時間報警就駕車離開。

台中市第三警分局交通分隊認定邱已違反道交條例規定，依法告發後函送台中市交通事件裁決處開罰。