網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



蔣姓女子和任姓男友因缺錢花用，由蔣女透過網路交友，涉嫌假意約兩名男網友嘿咻，再由任載蔣女到指定汽車旅館後，蔣女即催促被害人先去洗澡，被害人見飛來艷福，趕緊脫衣沐浴，蔣女趁機偷走他們的財物共約2萬多元後逃逸，警方循線查獲涉案的蔣、任兩人，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

警方接獲王姓及盧姓男被害人相繼報案稱，他們在網路聊天室認識一名女子，彼此以Line互加好友後，女子約被害人見面旅館度春宵。女子分別於108年10月23日及11月10日凌晨3時許，與2名被害人見面後，先前往超商購買飲料，女子上車熱情送飲料予被害人飲用，隨後帶被害人前往附近汽車旅館休息。

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抵達旅館後，女子即催促被害人先去洗澡，被害人見飛來艷福，趕緊脫衣沐浴，獨留女子於房間內休息，不久隱約聽見開門聲，探頭查看發現她已不見蹤影，隨即檢查隨身攜帶物品，發現手機及現金不翼而飛。被害人詢問旅館櫃檯，得知她匆忙跑步離開，坐上一名接應男子機車揚長而去。

台南市警五分局偵查隊接獲報案立即著手調查，查出犯嫌蔣女（32歲）約被害人見面後，即由任姓男友（33歲）全程尾隨至旅館外等候，待蔣女得手後接應逃離。警方調閱旅館外監視影像，查出犯嫌所騎乘之機車車號，於查詢車主訪查比對後，本月16日通知犯嫌到案，兩人供稱缺錢花用出此下策，所得2萬多元都花光。