小黃司機度估撞飛機車 「說要去醫院看我就消失了」

2019-11-18 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市有1名陳姓計程車司機，昨天傍晚6時許在淡水區淡金路5段追撞停等紅燈的重型機車，導致騎士受傷送醫，他留下聯絡資料給警察和對方，尚未完成偵詢筆錄，竟然就回家關閉手機睡大覺，直到今天早上員警打市內電話到家裡叫醒，才趕到派出所，因未依規定完成處置，開罰3千元以上至9千元以下罰鍰。

32歲丁姓騎士事後將影像貼到臉書社團，當時他和一群重機車友同遊北海岸，返程往台北方向經過事故地點，他遇到紅燈落單停下才沒幾秒鐘，後方由37歲陳姓司機駕駛的計程車便直接撞上，機車和人彈飛刮地滑行約10公尺停下，騎士左腳挫傷，稍後由救護車送醫。

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騎士說，對方下車之後留下姓名電話，「說要去醫院看我，就消失了」，警察後來到醫院製作筆錄，也說他電話關機聯繫不上。員警指出，陳姓司機發生事故後，有留下來提供身分和車籍資料、協助警方繪製車禍現場圖，接著配合指示將計程車移置路旁等候，卻沒到交通分隊製作筆錄，就跑掉了，手機也關機。

最後直到員警從車籍資料查出車主的住家市內電話，今天上午8時許打到家裡，他母親才叫醒還在睡覺的陳姓計程車司機。他今天上午10時許前往淡水警分局交通分隊接受調查，聲稱昨天開車載小孩去北海岸，玩到傍晚已經很累，疲勞駕駛一時恍神，沒注意前方紅燈，才會追撞重機，後來實在太累，直接返回新莊區住處，關機睡覺。