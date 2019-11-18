親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

香港理大圍城惡戰24小時 港警不留活路的十面埋伏？

小黃司機度估撞飛機車 「說要去醫院看我就消失了」

2019-11-18 12:43聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名陳姓計程車司機，昨天傍晚6時許在淡水區淡金路5段追撞停等紅燈的重型機車，導致騎士受傷送醫，他留下聯絡資料給警察和對方，尚未完成偵詢筆錄，竟然就回家關閉手機睡大覺，直到今天早上員警打市內電話到家裡叫醒，才趕到派出所，因未依規定完成處置，開罰3千元以上至9千元以下罰鍰。

32歲丁姓騎士事後將影像貼到臉書社團，當時他和一群重機車友同遊北海岸，返程往台北方向經過事故地點，他遇到紅燈落單停下才沒幾秒鐘，後方由37歲陳姓司機駕駛的計程車便直接撞上，機車和人彈飛刮地滑行約10公尺停下，騎士左腳挫傷，稍後由救護車送醫。

騎士說，對方下車之後留下姓名電話，「說要去醫院看我，就消失了」，警察後來到醫院製作筆錄，也說他電話關機聯繫不上。員警指出，陳姓司機發生事故後，有留下來提供身分和車籍資料、協助警方繪製車禍現場圖，接著配合指示將計程車移置路旁等候，卻沒到交通分隊製作筆錄，就跑掉了，手機也關機。

最後直到員警從車籍資料查出車主的住家市內電話，今天上午8時許打到家裡，他母親才叫醒還在睡覺的陳姓計程車司機。他今天上午10時許前往淡水警分局交通分隊接受調查，聲稱昨天開車載小孩去北海岸，玩到傍晚已經很累，疲勞駕駛一時恍神，沒注意前方紅燈，才會追撞重機，後來實在太累，直接返回新莊區住處，關機睡覺。

警方偵詢後依道路交通管理處罰條例第62條第3項，未依規定完成處置，開罰3千元以上至9千元以下罰鍰。

計程車疲勞駕駛，恍神追撞停等紅燈的重機，事後未完成事故調查筆錄，竟跑回家睡覺。記...
計程車疲勞駕駛，恍神追撞停等紅燈的重機，事後未完成事故調查筆錄，竟跑回家睡覺。記者林昭彰／翻攝
分享
計程車疲勞駕駛，恍神追撞停等紅燈重機，撞擊過程被重機騎士的行車記錄器拍下。圖／翻...
計程車疲勞駕駛，恍神追撞停等紅燈重機，撞擊過程被重機騎士的行車記錄器拍下。圖／翻攝臉書
分享
計程車疲勞駕駛，恍神追撞停等紅燈的重機，事後未完成事故調查筆錄，竟跑回家睡覺。記...
計程車疲勞駕駛，恍神追撞停等紅燈的重機，事後未完成事故調查筆錄，竟跑回家睡覺。記者林昭彰／翻攝
分享

計程車警察

相關新聞

台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹

2019-11-18 08:59

網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45

高市一輛公車深夜「騎」上安全島 撞斷兩根燈桿

2019-11-18 11:28

少年騎乘他人機車交代不清 被車主哥哥1刀斃命

2019-11-18 10:50

有家歸不得 小男童、失智老婦反鎖家門幸都無恙

2019-11-18 10:18

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

轉運站公廁 街友陳屍疑猝死

2019-11-17 23:58

嘉義騎到台中 他單車流浪五天稱環島

2019-11-17 23:52

醉駕甩尾撞門 中市警局遭殃

2019-11-17 23:51

翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率

2019-11-17 22:39

疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度

2019-11-17 19:13

影／轎車高速追撞砂石車尾 女乘客頭部撞破擋風玻璃

2019-11-17 18:50

北市客運撞馬路分隔島 駕駛膝蓋骨折送醫急救

2019-11-17 18:12

阿伯騙很大 誆稱丟了手機錢包隨機詐捷運客4千元

2019-11-17 17:57

林志玲在台南辦婚禮 警方說：已申請路權視情況交管

2019-11-17 14:48

國宅治安問題多？ 警建議與管委會合作讓治安無死角

2019-11-17 14:36

清水警察參觀科技公司 有助科技辦案方向構思

2019-11-17 14:29

大貨車翻覆鐵架散落車道 南迴公路446.5K單線雙向通行

2019-11-17 14:23

台中市又傳酒駕案 連人帶車衝撞進市警局鐵柵門

2019-11-17 14:22

「勿在我國領土選舉」 台灣建國黨主席到選委會噴漆

2019-11-17 14:18

老婦人鑰匙插錯摩托車也能發動 買完菜回來險被法辦

2019-11-17 13:08

男子神智不清 5天一路從嘉義「環島」到台中

2019-11-17 12:43

影／男船員疑胃出血 台中海巡派艇海上接駁救援送醫

2019-11-17 11:56

看到黑影閃過？ 運冰小貨車急煞翻車員警忙鏟冰

2019-11-17 11:30

影／北宜又撞一台S2000跑車 疑過彎不慎打滑釀禍

2019-11-17 10:53

影／樹林卡拉OK酒吧最後一夜 酒客過嗨打群架

2019-11-17 10:26

影／不爽被笑酒量差發生衝突 竟遷怒踹倒警機車遭法辦

2019-11-17 09:56

打破馬桶又撞壞大門 高雄凌晨傳男子砍人

2019-11-17 09:36

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

2高職女找「日領5千」商旅打工驚聞呻吟 報警結果出爐

2019-11-17 17:42

台中市又傳酒駕案 連人帶車衝撞進市警局鐵柵門

2019-11-17 14:22

三重凌晨凶殺 16歲少年派出所附近胸口中刀殞命

2019-11-18 10:10

郭新政遭拆看板控「在地皇帝」 黃昭順報警提告反擊

2019-11-17 14:27

影／債務糾紛難解 板橋小吃店遭黑衣人翻桌潑尿

2019-11-17 18:58

影／轎車高速追撞砂石車尾 女乘客頭部撞破擋風玻璃

2019-11-17 18:50

男硬上女同學和解竟寫「合意」 再賠20萬仍需入獄

2019-11-17 13:31

大貨車翻覆鐵架散落車道 南迴公路446.5K單線雙向通行

2019-11-17 14:23

補習男準備考警大 遭控誘少女離家、拍猥褻照 全不起訴

2019-11-17 15:40

轟完2槍投案想拚自首 不料被害人這樣做讓他落空

2019-11-17 18:21

「藍波」被分手大鬧 出動8警圍捕

2019-11-17 23:48

馬國租豪宅行詐3個月撈2600萬 主嫌竟嘆「景氣真差」

2019-11-18 11:26

「勿在我國領土選舉」 台灣建國黨主席到選委會噴漆

2019-11-17 14:18

女兒遭襲臀他否認 老媽目擊作證就是他

2019-11-18 07:31

吵架被公司開除 他拿4公升強鹼潑瞎主管雙眼判關8年

2019-11-18 11:02

獨／日男遭列車撞死 隨身筆記：臨走前如何好好過日子

2019-11-17 15:47

惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17

魚販的狗闖禍 判賠鄰居牙醫53萬元

2019-11-17 23:50

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹

2019-11-18 08:59

女警處理交通事故洩漏個資 竹檢緩起訴處分

2019-11-18 10:35

少年騎乘他人機車交代不清 被車主哥哥1刀斃命

2019-11-18 10:50

私闖前女友住處偷錄交歡聲 男挨告獲緩起訴

2019-11-18 11:24

北市客運撞馬路分隔島 駕駛膝蓋骨折送醫急救

2019-11-17 18:12

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

清水警察參觀科技公司 有助科技辦案方向構思

2019-11-17 14:29

林志玲在台南辦婚禮 警方說：已申請路權視情況交管

2019-11-17 14:48

大學生代領毒包裹重判15年2月 利誘他的上手判16年6月

2019-11-18 11:03

阿伯騙很大 誆稱丟了手機錢包隨機詐捷運客4千元

2019-11-17 17:57

張姓議員舌吻議員女助理被告 對方後撤告獲不起訴

2019-11-18 10:56

當看護手腳不乾淨 移工穿香奈兒大衣落跑全程被拍！

2019-11-18 11:59

別人騎車不注意追撞害他吊照1年 運將打官司獲撤銷

2019-11-17 17:07

安捷訓練機墜海調查出爐 運安會：未確實保養所致

2019-11-18 11:34

翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率

2019-11-17 22:39

國宅治安問題多？ 警建議與管委會合作讓治安無死角

2019-11-17 14:36

疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度

2019-11-17 19:13

轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役

2019-11-18 12:46

網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空

2019-11-18 12:45

轉運站公廁 街友陳屍疑猝死

2019-11-17 23:58

林務局技正酒駕被逮 記大過並降級改敘

2019-11-17 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top