安捷訓練機墜海調查出爐 運安會：未確實保養所致

2019-11-18 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



去年7月9日安捷飛航訓練中心1架飛機正進行訓練時突然墜機，迫降高雄小港機場外海，機上3人落海但幸運獲救。運安會最終調查報告今出爐，發現是發動機注油器未確實保養，才導致破孔讓滑油外洩、發動機熄火。

該架事故航機是安捷的Diamond DA-40NG型機，國籍標誌及登記號碼B-88123，當天自台東/豐年機場起飛要前往高雄國際機場，執行AFA72航班儀器飛行訓練，但發動機突然故障，迫降小港機場外海。機上3名組員獲救送醫，事故機沒入海中。

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運安會調查發現，事故機因發動機注油器孔蝕劣化，使注油量異常增加，造成第4缸活塞冠遭受不正常熱應力產生破孔，滑油自破孔洩漏盡，最終導致發動機熄火失去動力。

運安會調查指出，依據原廠發動機維修手冊，事故發動機於使用1800小時或12日歷年須執行翻修，但翻修前並沒有要求注油器要進行檢修。該故發生後，原廠的檢測報告指出事故發動機注油器在使用超過900飛行小時後，注油器的噴油功能就會劣化，可能增加發動機失效的風險。

運安會對安捷航訓練中心提出2項安全改善建議，包括需研擬救生衣電池續電力的方法，同時也洽詢飛機製造公司研擬升級現有機隊的航電系統，使其具備廣播式自動回報監視系統（ADS-B）功能，使飛航軌跡資訊更完整。