少年騎乘他人機車交代不清 被車主哥哥1刀斃命

2019-11-18 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市三重區集賢路凌晨發生16歲吳姓少年遭人殺死在街頭，初步了解，20歲黃姓凶嫌供稱因為發現吳姓少年騎乘他弟弟的機車，質問時雙方爆發口角衝突，一時情緒失控持刀刺向對方胸口，1刀斃命。

黃嫌供稱，今天凌晨與伯父一起開車途經蘆洲區三民高中附近，瞥見一群青少年，其中16歲吳姓少年竟然騎乘黃嫌弟弟的機車，由於聯繫不上弟弟查證，黃嫌便一路開車尾隨對方過橋到台北市士林區。

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途中一度跟丟，後來黃嫌過重陽橋繞回三重區集賢路，意外看見吳姓少年和另2人停在吉祥街口聊天，立刻趨前攔車質問，當時吳姓少年聲稱不知道車主是誰，機車是轉借好幾手才由朋友借給他騎乘，旁邊另2人連忙撇清並不知情。