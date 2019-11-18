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有家歸不得 小男童、失智老婦反鎖家門幸都無恙

2019-11-18 10:18聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一名男童獨自在家返鎖大門，把家人關在門外，警、消擔心安危考慮破門，還好最後由家人引導轉開門鎖，化解危機。無獨有偶，一名失智老婦人也鎖住家門，讓外籍女看護進不去，按電鈴也沒應門，警員聯繫鎖匠協助開門，進屋發現老婦人在房內看電視，虛驚一場。

基隆市警二分局深澳坑派出所16日晚上，接獲消防局「119」轉報，轄區一處民宅發生幼童在屋內鎖上大門，導致家人無法進入，恐須破門搶救事件後，調派正在執行巡邏勤務的警員李泰緯、朱麗蓉、詹于瑄趕赴現場。

3名警員到場查詢得知，當時屋內只有小男孩在家中玩耍，家人沒料到他會誤觸門閂導致反鎖。警消見男孩應答正常，初步確認無生命危險，由家長在門外慢慢誘導男孩自行轉開門鎖，化解危機。

誤將大門反鎖事件也發生在失智老人身上，安瀾橋地區一名外籍看護15日出門購物返家時，發現她照顧的老婦人在屋內鎖住大門，讓她無法進入。鄰居得知狀況後，打「110」報警求助。

警二分局安瀾橋派出所副所長沈明亮和警員林士軒到場時，發現女看護神情緊張，不知所措，又因語言隔闔，一時之間無法清楚交代發生何事。員警方用簡單英語溝通，才知老婦人反鎖大門，又因行動不便且有重聽，可能沒聽見女看護的呼喚及電鈴聲，或是不知應變，遲遲不開門。

警方為免老婦人獨處出狀況，聯繫鎖匠到場協助，同時通失老婦家屬告知情況。鎖匠到場後開啟門鎖，員警與女看護進入屋內確認屋內狀況，發現老婦人在房間看電視，看見警察進屋，還問出了什麼事？

老婦人的兒子趕到時向警方表示，母親罹患失智症又有重聽，所以雇請外籍女看護負責照料，但未提供內大門鑰匙給女看護，也沒想到母親會在屋內反鎖大門，感謝員警前來協助處理。

警二分局呼籲家長注意孩童行為，避免學齡前兒童誤觸反鎖裝置，帶來困擾，更要預防小孩攀爬門窗，產生更大的危險。家中有需要照顧的長者，也要多加留意居家安全，避免一時疏忽造成遺憾。

基隆市一名失智老婦人鎖住家門，外籍女看護出門購物返家無法進入。員警獲報到場，連繫...
基隆市一名失智老婦人鎖住家門，外籍女看護出門購物返家無法進入。員警獲報到場，連繫鎖匠開門，進屋確認老婦無恙。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市深溪路一處民宅發生幼童反鎖家門事件，員警到場協助處理，後由家長引導男孩自行...
基隆市深溪路一處民宅發生幼童反鎖家門事件，員警到場協助處理，後由家長引導男孩自行轉開門鎖，化解危機。記者邱瑞杰／翻攝
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