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三重凌晨凶殺 16歲少年派出所附近胸口中刀殞命

2019-11-18 10:10聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警分局重陽派出所斜對面約150公尺的三重區集賢路、吉祥街口，今天凌晨4時許發生凶殺案，消防隊獲報趕抵時，1名16歲吳姓少年渾身是血倒臥地上，左胸有1個穿刺傷，緊急送醫仍傷重不治。

員警獲報趕往調查，現場除了血跡斑斑，尋獲1把折疊刀、1輛機車，稍後已有1名少年主動向警方投案說明，詳細情況仍在偵詢調查中。

三重區集賢路、吉祥街口今天凌晨4時許發生16歲少年遭殺死。圖／翻攝google地...
三重區集賢路、吉祥街口今天凌晨4時許發生16歲少年遭殺死。圖／翻攝google地圖
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