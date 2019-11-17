轉運站公廁 街友陳屍疑猝死

2019-11-17 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東縣報導



高姓街友昨天上午被發現陳屍台東公車轉運站，警方封鎖現場採證。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

五十九歲高姓男子昨天上午被清潔人員發現陳屍在台東市公車轉運站男公廁內，死亡至少兩天，無明顯外傷；高離家十多年，長年在外流浪，警方初步排除他殺，確實死因今天解剖釐清。

台東轉運站在台東知名景點「鐵花村」內，昨天假日有不少遊客，警方封鎖公廁採證，不少遊客好奇圍觀議論；警方說，最近天冷，不排除死者是心臟疾病猝死。

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警方調查，負責台東市轉運站公廁清潔衛生維護的葉姓男子，昨天上午八點多準備打掃男廁，推開其中一間後發現內有具男屍，嚇了一大跳，立即向清潔公司報告，並請轉運站報警。

葉男說，當時他逐間清理廁所垃圾，死者陳屍廁所門打不開，無法內推，他費勁大力推，才發現死者屁股朝外，頭朝馬桶，呈跪姿趴臥在地上，已發出腐臭味，公廁洗手台上擺放死者遺留的衣物。

公車司機王姓男子則說，昨天上午他曾前往公廁洗抹布要擦車，看見高男一隻手露在廁所外，當時他以為是有人上廁所，後來聽說才知是有人死在廁所內，回想起來「心裡直發毛」。

警方調查，高男是台東縣太武鄉人，已離家十餘年，長年在外流浪生活，幾乎不與家人聯絡；家屬昨天趕到台東，表示高男有高血壓病史，離家後家人只知他在西部縣市流浪，不知他為何跑到台東。