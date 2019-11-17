醉駕甩尾撞門 中市警局遭殃
2019-11-17 23:51
聯合報 記者陳宏睿
／台中報導
張姓男子昨天凌晨與朋友聚餐飲酒，結束後開車返家，行經台中市警局前突然失控甩尾，不偏不倚撞上市警局鐵柵門，把鐵柵門撞凹變形；員警聽到巨響查看，張一臉錯愕尷尬，承認喝酒開車，酒測值零點四八毫克，被依公共危險罪嫌移送。
張姓男子（卅二歲）曾是汽車業務員，他說因為最近失業，昨天凌晨找朋友喝悶酒，喝了兩瓶啤酒，結束後貪方便自己開車，要回甘肅路住處時發生意外；他對於撞壞警察局鐵門十分抱歉，直說「鐵門維修費多少，我全賠」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警方調查，張姓男子昨天凌晨三點多駕駛進口奧迪轎車，沿台中市文心路二段往北行駛，經過市警局前大隆路路口時，張疑似急轉，轎車失控打滑，整輛車側轉一百八十度後，車尾撞上市警局位於大隆路的車道鐵柵門，現場留下約廿公尺煞車痕。
負責市警局警衛的保安大隊員警聽到尖銳煞車聲和撞擊聲外出查看，張姓男子已自行下車。張沒有大礙，隨後派出所員警趕抵酒測，張酒駕肇事。警方從煞車痕研判，轎車失控時車速約六十公里；附近居民議論紛紛，直呼「第一次看到有人酒駕衝進市警局」。
市警局鐵門被撞後凹損嚴重已無法使用，警方表示，昨天假日聯絡不上廠商維修，只能先以警備車和交通錐堵在大門維安，會盡速修復，並依規定向張求償。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
留言