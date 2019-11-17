親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

醉駕甩尾撞門 中市警局遭殃

2019-11-17 23:51聯合報 記者陳宏睿／台中報導

台中市張姓男子昨天凌晨三時許酒駕，行經台中市警局時，轎車失控翻轉一百八十度，甩尾...
台中市張姓男子昨天凌晨三時許酒駕，行經台中市警局時，轎車失控翻轉一百八十度，甩尾撞凹市警局大隆路側的鐵柵門。 記者陳宏睿／翻攝
分享

張姓男子昨天凌晨與朋友聚餐飲酒，結束後開車返家，行經台中市警局前突然失控甩尾，不偏不倚撞上市警局鐵柵門，把鐵柵門撞凹變形；員警聽到巨響查看，張一臉錯愕尷尬，承認喝酒開車，酒測值零點四八毫克，被依公共危險罪嫌移送。

張姓男子（卅二歲）曾是汽車業務員，他說因為最近失業，昨天凌晨找朋友喝悶酒，喝了兩瓶啤酒，結束後貪方便自己開車，要回甘肅路住處時發生意外；他對於撞壞警察局鐵門十分抱歉，直說「鐵門維修費多少，我全賠」。

警方調查，張姓男子昨天凌晨三點多駕駛進口奧迪轎車，沿台中市文心路二段往北行駛，經過市警局前大隆路路口時，張疑似急轉，轎車失控打滑，整輛車側轉一百八十度後，車尾撞上市警局位於大隆路的車道鐵柵門，現場留下約廿公尺煞車痕。

負責市警局警衛的保安大隊員警聽到尖銳煞車聲和撞擊聲外出查看，張姓男子已自行下車。張沒有大礙，隨後派出所員警趕抵酒測，張酒駕肇事。警方從煞車痕研判，轎車失控時車速約六十公里；附近居民議論紛紛，直呼「第一次看到有人酒駕衝進市警局」。

市警局鐵門被撞後凹損嚴重已無法使用，警方表示，昨天假日聯絡不上廠商維修，只能先以警備車和交通錐堵在大門維安，會盡速修復，並依規定向張求償。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕台中市警察

相關新聞

臉友揪投資 工程師被騙千萬

2019-11-18 00:00

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

轉運站公廁 街友陳屍疑猝死

2019-11-17 23:58

嘉義騎到台中 他單車流浪五天稱環島

2019-11-17 23:52

翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率

2019-11-17 22:39

疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度

2019-11-17 19:13

影／轎車高速追撞砂石車尾 女乘客頭部撞破擋風玻璃

2019-11-17 18:50

北市客運撞馬路分隔島 駕駛膝蓋骨折送醫急救

2019-11-17 18:12

阿伯騙很大 誆稱丟了手機錢包隨機詐捷運客4千元

2019-11-17 17:57

林志玲在台南辦婚禮 警方說：已申請路權視情況交管

2019-11-17 14:48

國宅治安問題多？ 警建議與管委會合作讓治安無死角

2019-11-17 14:36

清水警察參觀科技公司 有助科技辦案方向構思

2019-11-17 14:29

大貨車翻覆鐵架散落車道 南迴公路446.5K單線雙向通行

2019-11-17 14:23

台中市又傳酒駕案 連人帶車衝撞進市警局鐵柵門

2019-11-17 14:22

「勿在我國領土選舉」 台灣建國黨主席到選委會噴漆

2019-11-17 14:18

老婦人鑰匙插錯摩托車也能發動 買完菜回來險被法辦

2019-11-17 13:08

男子神智不清 5天一路從嘉義「環島」到台中

2019-11-17 12:43

影／男船員疑胃出血 台中海巡派艇海上接駁救援送醫

2019-11-17 11:56

看到黑影閃過？ 運冰小貨車急煞翻車員警忙鏟冰

2019-11-17 11:30

影／北宜又撞一台S2000跑車 疑過彎不慎打滑釀禍

2019-11-17 10:53

影／樹林卡拉OK酒吧最後一夜 酒客過嗨打群架

2019-11-17 10:26

影／不爽被笑酒量差發生衝突 竟遷怒踹倒警機車遭法辦

2019-11-17 09:56

打破馬桶又撞壞大門 高雄凌晨傳男子砍人

2019-11-17 09:36

移工酒後揮鐵條 打死同胞

2019-11-17 00:51

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

影／北宜又撞一台S2000跑車 疑過彎不慎打滑釀禍

2019-11-17 10:53

影／男子陳屍台東轉運站公廁 疑遊民警方採證調查中

2019-11-17 10:21

停車糾紛用台語罵人「了然」 法官認定是公然侮辱判罰

2019-11-17 09:11

2高職女找「日領5千」商旅打工驚聞呻吟 報警結果出爐

2019-11-17 17:42

台中市又傳酒駕案 連人帶車衝撞進市警局鐵柵門

2019-11-17 14:22

老婦人鑰匙插錯摩托車也能發動 買完菜回來險被法辦

2019-11-17 13:08

少女全裸陳屍汽旅...派對氣球藏凶器 警卻只能罰錢了事

2019-11-17 11:00

妹子借浴室洗香香 大學生「凍未條」偷拍存雲端欣賞

2019-11-17 11:08

教友相約上山喝茶賞夜景 深夜翻車東大生1死1傷

2019-11-17 11:41

郭新政遭拆看板控「在地皇帝」 黃昭順報警提告反擊

2019-11-17 14:27

大貨車翻覆鐵架散落車道 南迴公路446.5K單線雙向通行

2019-11-17 14:23

假黃金買賣真詐財 碩士工程師被詐千萬

2019-11-17 12:23

影／債務糾紛難解 板橋小吃店遭黑衣人翻桌潑尿

2019-11-17 18:58

影／轎車高速追撞砂石車尾 女乘客頭部撞破擋風玻璃

2019-11-17 18:50

認識3個月閃電結婚 婚後6個月即分居法官判准離婚

2019-11-17 07:33

男硬上女同學和解竟寫「合意」 再賠20萬仍需入獄

2019-11-17 13:31

看到黑影閃過？ 運冰小貨車急煞翻車員警忙鏟冰

2019-11-17 11:30

警大生遭控誘女大生脫離父母監督、拍猥褻照 全不起訴

2019-11-17 15:40

「勿在我國領土選舉」 台灣建國黨主席到選委會噴漆

2019-11-17 14:18

轟完2槍投案想拚自首 不料被害人這樣做讓他落空

2019-11-17 18:21

獨／日男遭列車撞死 隨身筆記：臨走前如何好好過日子

2019-11-17 15:47

男子神智不清 5天一路從嘉義「環島」到台中

2019-11-17 12:43

高雄中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局：今年已第5次

2019-11-17 11:21

北市客運撞馬路分隔島 駕駛膝蓋骨折送醫急救

2019-11-17 18:12

他不滿護理師打針態度 嗆2句沒動手下場竟判4月

2019-11-17 12:20

社區中庭被狗咬 狗主人遭判賠53萬元

2019-11-17 12:55

清水警察參觀科技公司 有助科技辦案方向構思

2019-11-17 14:29

超商店員監守自盜 偷走14萬收入花光光

2019-11-17 08:39

林志玲在台南辦婚禮 警方說：已申請路權視情況交管

2019-11-17 14:48

阿伯騙很大 誆稱丟了手機錢包隨機詐捷運客4千元

2019-11-17 17:57

隔天就要搭機離台 印尼色郎調戲台女吃牢飯

2019-11-17 11:56

影／樹林卡拉OK酒吧最後一夜 酒客過嗨打群架

2019-11-17 10:26

賣菜郎改當詐騙車手 違反詐欺取財罪被判1年7月

2019-11-17 08:41

打破馬桶又撞壞大門 高雄凌晨傳男子砍人

2019-11-17 09:36

疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度

2019-11-17 19:13

家人中風借醫藥費？ 男子網戀夢碎 警助保住血汗錢

2019-11-18 00:19

別人騎車不注意追撞害他吊照1年 運將打官司獲撤銷

2019-11-17 17:07

翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率

2019-11-17 22:39

國宅治安問題多？ 警建議與管委會合作讓治安無死角

2019-11-17 14:36

惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top