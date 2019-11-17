翁上午在安養院失蹤傍晚就尋獲 子女大讚警有效率
2019-11-17 22:39
聯合報 記者邱奕能
／即時報導
高雄陳姓老翁上午從安養院走出後，就不知去向，直到傍晚時，被巡邏員警發現，警方透過警用系統聯繫上陳翁女兒到派出所，陳的女兒見到父親沒事感到如釋重負，員警也藉機宣導愛心手鍊，有助於長輩迷路時能更快被尋回。
高雄三民第一警分局長明所謝姓員警昨天傍晚6點巡邏時，行經建國二路上時，接獲通報有迷途老人請求警方協助。當謝員到場時，只見到陳翁（66歲）獨自站立在路邊不知所措，警方上前關心後，將陳帶回派出所內，並使用警用系統查詢，才得知陳翁原來早上才被通報為失蹤人口。
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警方聯繫上陳翁女兒時，她開心地跑到派出所內，直說「心中擔憂父親的大石終於放下」，她說，早上才從安養院得知陳翁失蹤消息，沒想到晚上就接到警方的電話，年邁的老父親能平安無事被找回。
警方也趁機向陳翁的女兒宣導，若家中有長輩，可向市府社會局申請愛心手鍊，在不幸遇到失蹤時候，有助於民眾識別身分，將長輩們平安送回家中。
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