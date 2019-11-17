妹妹被打女子PO文「找人不是警方責任嗎？」 警：溝通有誤解

2019-11-17 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



臉書社團「爆廢公社」昨晚有網友PO文稱妹妹在遭人在巨蛋附近某KTV遭人毆打，但警方卻說「不知道打的人姓名無法處理」、「要過去的員警才能處理」、「要妹妹把對方引出來」，讓她疑惑，找人不是警方責任嗎？對此，轄區警方鼓山分局今出面解釋，指事情純屬誤會，是雙方溝通有誤解。

鼓山警分局今開記者會解釋，警方接獲報案後，迅速趕抵現場，並對周遭人車展開調查，目前已掌握多名對象身分。至於遭到當事人誤解，警方也感到抱歉。

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被媒體問及，當事人PO文稱警方請她自己去蒐證，警方說，起因承辦人員與當事人溝通過程中，產生誤解，而警方也有請當事人指認對象，積極偵辦中。當事人所提供姓名都是暱稱，案發現場監視器屬於民眾所有，還需仰賴工程師做下載動作，才能取得現場影像。

但，據悉，傷害罪屬於告訴乃論，當事人到鼓山警分局龍華派出所做筆錄時，在中途離席，使得筆錄未完成。至於案情，鼓山警分局現積極介入偵辦，目前已掌握多名特定對象。

該名網友昨晚時在臉書PO文說，「妹妹在網路上認識女生，還相約出去，但卻因妹妹好像有講她人壞話，在本月12日時被對方約出去。結果妹妹一下車就被人帶走，還被對方賞了一巴掌」。