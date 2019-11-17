疑似車速過快 轎車擦撞燈桿後側翻90度
2019-11-17 19:13
聯合報 記者陳玫伶
／即時報導
新港鄉嘉159縣道往月眉方向昨天凌晨23點43分發生轎車翻覆，40歲陳姓男駕駛疑似車速過快，開車擦撞路邊燈桿後往右方90度側翻，陳男受困車內意識清醒，經路人報案由嘉義縣消防局第二大隊新港分隊救出，送往嘉義基督教醫院，肇事原因尚待警方調查。
事故現場散落許多汽車零件及物品，嘉義縣消防局表示，消防人員到場後，以棉被保護駕駛、破壞前擋玻璃，引導陳男順利脫困，陳男意識清楚，還可自行步行上救護車送醫救治。
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嘉義基督教醫院表示，陳男約凌晨12點19分到院，僅右臉頰及右手擦挫傷，對談自如並無腦震盪現象，已於今日凌晨1點07分離院。
嘉義縣消防局表示，夜間路上車輛較少，應遵守行車速限勿超速，行經路口須留意前方車輛欲行使方向並放慢車速，車輛路口轉彎或變換車道時，應注意左右後視鏡有無來車，並提前打方向燈，警示後方來車減慢速度防止追撞，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。
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