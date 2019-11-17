債務糾紛難解 板橋小吃店遭黑衣人翻桌潑尿

2019-11-17 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



新北市板橋一間小吃店因家人與盧姓女子有債務糾紛，自上個月初開始，多次遭黑衣人翻桌砸店，還被對方用拿尿水潑灑，整間店騷臭不堪，生意做不下去；板橋警方成立專案小組追查，發現黑衣人背後有幫派分子運作，最後將盧女及砸店的彭姓、呂姓和廖姓3名男子移送法辦。

警方調查，被砸的小吃店原與盧女已談妥債務問題，除白紙黑字立約，也償還了欠債，但盧女事後反悔，仍持續追討剩餘款項，因此衍生黑衣人暴力討債事件。

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專案小組調查，砸店主謀是新竹三光幫的彭姓男子，上個月初，他曾帶呂男和廖男到小吃店翻桌，嚇跑店內正在用餐的客人，事隔幾天更直接持球棒砸毀店內物品逃逸，第3次更誇張，拿灑農藥用的灑水容器裝了一壺尿水，趁夜裡跑到小吃店亂潑，弄到店內騷臭不堪。