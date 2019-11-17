影／轎車高速追撞砂石車尾 後座女乘客飛向前撞破擋風玻璃
2019-11-17 18:50
聯合報 記者林昭彰
／即時報導
新北市八里區中華路一段今天下午4時許，發生轎車與砂石車車禍，轎車上5人分別受到輕重傷，消防局調派4輛救護車將所有人分別送醫急救，其中26歲林姓駕駛意識模糊、54歲張姓女乘客多處骨折，傷勢較為嚴重。
初步了解，當時47歲陳姓司機將曳引砂石車暫停在大崁二街口路旁，轎車突然失控高速撞上曳引砂石車的左後方，車上有3名成年人和2名幼童受困車內，消防隊獲報趕抵救援，並從八里、淡水、蘆洲、五股地區調派4輛救護車。
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轎車26歲林姓駕駛傷勢嚴重，意識模糊送往北市榮總，54歲張姓女乘客疑似從後座衝向右前座，頭部撞破前擋風玻璃卡在座位上被救出，全身多處骨折，和1個月大林姓男嬰一起送往淡水馬偕醫院。
車上還有19歲張姓女乘客和張姓2歲女童，皆無無明顯外傷送林口長庚醫院，但女童檢查疑有顱內出血，搶救後已暫時脫險。
陳姓砂石車司機並未受傷，酒測值0，轎車駕駛酒測值須待醫院抽血檢驗，詳細車禍原因仍由警方鑑識調查中。
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