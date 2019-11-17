阿伯騙很大 誆稱丟了手機錢包隨機詐捷運客4千元

2019-11-17 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／即時報導



李姓阿伯經常在台北、高雄各大捷運站搭訕借錢，詐欺前科累累，今年8月再度用同樣手法犯案，佯稱從高雄北上開會，不慎公車上睡著，手機、錢包都遺失，向好心的張姓市民借款4千元，誆稱一定還錢，但張男一直沒接到電話，上網搜尋發現李竟是慣犯，怒提告詐欺。

起訴指出，今年8月2日晚上8時許，李在文德捷運站附近搭訕張，佯稱在高雄開工廠，家人都住在美國，因為公務獨自到台北開會，不小心在公車上睡著，手機錢包等財物都遺失，報警也追不回。

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李誆稱，「身上只上下一些零錢，很可憐」，需要回高雄重新準備開會資料，明天就會再北上，希望借款4千元，回台北開會一定會到張的工作地點附近捷運站還錢，承諾會主動聯繫，還叮嚀「一定要接電話」。

善心的張誤信眼前的李有正職工作，且有能力還款，大方借出4千元。不料，遲遲未接到李致電，且聯繫方式也是假資料，上網查詢犯罪手法，竟發現李就是新聞報導中的詐欺慣竊，多次在捷運站用同樣手法伺機詐騙，怒告詐欺。