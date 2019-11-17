獨／日男遭列車撞死 隨身筆記：臨走前如何好好過日子
2019-11-17 15:47
聯合報 記者李隆揆
、郭頤
／台北即時報導
台鐵2618次區間車15日晚上6時許行經台中港至大甲站間，撞上1名男子，導致男子當場死亡，警方介入後在現場尋獲1只黑色背包，內含1本日本護照及筆記本；據了解，死者為20歲日籍植姓男子，平時已有憂鬱症狀，其筆記本內記有如何輕生，以及死前要如何吃喝玩樂等想法。
警方調查，11月15日晚上6時許，台鐵2618次區間車當時突然撞上不明物體，列車隨即停車，由乘務員下車查看；起初並無發現異常，經通報鐵路警察到場處理後，在鐵路軌道間上找到死者遺體。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警方在基隆起180K處發現1具成年男性遺體，因遭列車正面撞擊，其頭顱碎裂、臉部嚴重扭曲。警方擴大調查後，在現場發現1只黑色背包，內含1本日籍護照及筆記本等隨身物品，事後證實背包是死者所有。
據了解，死者為20歲植姓男子，其筆記本內容提到自己要如何輕生，以及輕生前要如何吃喝玩樂、好好過日子等想法；案發當晚6時許，植男徒步進入鐵道旁的巷口，並從巷弄間闖進鐵道範圍，見列車靠近便上前輕生。
相關單位事後已聯繫到植男家屬，並證實植男平時有憂鬱症狀，近日才來台遊玩，未料發生憾事。目前全案仍有待植男家屬來台後，配合檢方進行相驗。
留言