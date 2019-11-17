林志玲在台南辦婚禮 警方說：已申請路權視情況交管

2019-11-17 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



藝人林志玲與日本男星AKIRA今天傍晚5點將在台南市美術館1館舉行婚禮，因應婚禮媒體雲集及觀禮民眾，警方今天下午說，家屬有向工務局申請路權從南門路至開山路段友愛街路段，目的是方便親友搭遊覽車進出，警方會視情況管制道路交通，不見得一定會封路不讓一般車輛通行。

台南市警二分局說，林志玲家屬有申請路權，從南門路至開山路段友愛街路權，目的是方便親友搭乘約4輛遊覽車進出及眾多媒體採訪車輛的停放需求，警方視情況管制道路交通，不見得一定要封路不讓一般車輛通行。

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至於追星族想圍觀的粉絲部分，警方規畫粉絲民眾可站在南美館對側的文學館、水利會、孔廟人行道部分觀看林志玲夫妻，避免擠到南美館這一側與媒體記者混雜，造成混亂。

警方說，林志玲是世界知名影星，為避免粉絲追星及民眾看熱鬧影響周遭道路交通順暢，市警分局已有規劃轄區南門派出所及鄰近民權、博愛派出所等那時段的線上巡邏警力，加強附近道路巡邏，如發現路段、路口有交通壅塞情形，警方會主動協助做交通疏導指揮。

據了解，進出南美1館宴客廊道有3個主要出入口，今天傍晚待林志玲伉儷及賓客進入館區後，出入口將全數封閉；目前婚禮主辦單位已在婚禮區完成燈光架設，待南美1館今天下午5時關館，遊客離開後再展開布置。