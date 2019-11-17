國宅治安問題多？ 警建議與管委會合作讓治安無死角

2019-11-17 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄葉姓男子今凌晨4點時，在高雄前鎮區某國宅持刀砍人，造成民眾與派出所員警遭劃傷。有資深員警說，出入住戶複雜、監視器少，國宅成為警方眼中的治安熱點，管委會若能積極與警方建立聯繫構成安全網絡，讓治安無死角。

今天凌晨4點多時，蔡姓男子（27歲）手持菜刀在一心路上某國宅內大吼大叫，嚇壞不少住戶，有民眾見狀趕忙跑到馬上路攔下巡邏警車求救，警方動用8名快打警力將蔡制服，過程中導致1名陳姓住戶與員警受傷。

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目擊者說，蔡男沿路大吼大叫，一開始還拿著菜刀揮舞，就像思覺失調一樣，他不敢上前幫忙，只能在一旁旁觀，默默為英勇的員警加油打氣。

這間位於一心路與復興路附近的國宅，擁有約30年歷史，住戶達到百多戶，今凌晨發生意外後，讓不少附近住戶一早就議論紛紛。突有砍人事件，有民眾說，近幾年來社區都很平靜，卻在今天凌晨變得不平靜，讓他感到相當驚訝。

有資深員警分析，國宅往往較一般民宅容易成為治安死角，出入複雜、屋齡老舊且監視器少，容易成為犯罪溫床。雖然監視器在事前、事後於犯罪防治與警方辦案都有所助益，但架設監視器與維護費用常使住戶難以負擔。

也有員警建議，預防犯罪可以從管委會著手，如同「安居」專案，與警方建立雙向聯繫，建立友善通報網絡，盼能有效杜絕犯罪事件發生。