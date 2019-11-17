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大貨車翻覆鐵架散落車道 南迴公路446.5K單線雙向通行

2019-11-17 14:23聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

今天上午11點多，南廻公路（台9線）446.5公里處南下路段發生大貨車翻覆意外事故，貨車上滿載鑄鐵建築鷹架全數散落南下車道，警方目前實施北上車道單線雙向通行管制，籲請用路人行經事故路段，請減速慢行。

台縣警局大武警分局表示，大貨車潘姓駕駛今天上午11點左右，開車南下往屏東行駛，行經南迴公路（台9線）446.5公里處一個彎道，疑因車上滿載鐵製建築鷹架，大貨車過彎時，重心偏移而翻覆，鐵製建築鷹架散落一地，占據整個南下車道。

大武警察分局森永派出所員警獲報立即趕往現場處理，因大貨車翻覆占據南下車道，警方實施北上車道單線雙向通行管制，由員警進行交管，另由公路總局三工處大武工務段協助處理，由於大貨車翻覆後汽油溢流至路面，造成道路濕滑，工務段人員在現場道路舖撒木屑，潘姓大貨車駕駛幸無大礙，已聯絡吊車自屏東前來拖吊。

大武警分局表示，目前路障尚未清除，請民眾開車經過事故路段，要減速慢行，確保自己及其他用路人安全。

南廻公路（台9線）446.5公里處南下路段發生大貨車翻覆意外事故，貨車上滿載鑄鐵...
南廻公路（台9線）446.5公里處南下路段發生大貨車翻覆意外事故，貨車上滿載鑄鐵建築鷹架，全數散落南下車道。圖／大武警分局提供
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南廻公路（台9線）446.5公里處南下路段發生大貨車翻覆意外事故，貨車上滿載鑄鐵...
南廻公路（台9線）446.5公里處南下路段發生大貨車翻覆意外事故，貨車上滿載鑄鐵建築鷹架，全數散落南下車道。圖／大武警分局提供
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南廻公路（台9線）446.5公里處南下路段發生大貨車翻覆意外事故，貨車上滿載鑄鐵建築鷹架，全數散落南下車道。圖／大武警分局提供
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車道建築

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