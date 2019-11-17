台中市又傳酒駕案 連人帶車衝撞進市警局鐵柵門
2019-11-17 14:22
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市張姓男子今天凌晨3時許酒後駕駛轎車，行經西屯區文心路二段時，欲右轉大隆路，疑因不勝酒力，轎車直接衝撞市警局位於大隆路的鐵柵門，造成鐵柵門凹陷毀損，警方獲報到場調查，張的酒精濃度超標，全案依公共危險罪移送，市警局也將向張求償鐵柵門維修的費用。
台中市第六警分局市政所調查，張姓男子（32歲）今天凌晨3時許，酒後開車沿西屯區文心路二段內側車道往大墩19街方向行駛，欲右轉大隆路時，疑不勝酒力，轎車直接失控衝撞市警局位於大隆路前的鐵柵側門，造成鐵柵門毀損。
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經調查，張的酒精濃度超過0.40毫克，張辯稱，因右轉時沒注意才會釀禍，願意負起賠償責任，全案將依公共危險罪移送，也將向張追究賠償責任。
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