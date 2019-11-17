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少女全裸陳屍汽旅...派對氣球藏凶器 警卻只能罰錢了事

宣布蔡賴配 柯文哲：勝負已定再忍50天

男子神智不清 5天一路從嘉義「環島」到台中

2019-11-17 12:43聯合報 記者黃寅／即時報導

嘉義縣水上鄉呂姓男子疑因精神狀態不佳，日前從家裡騎腳踏車出門後，竟一路連續騎了5天到台中，等警方發現他坐在路旁神情有異，並從他身上找到健保卡，才通知家人把他帶回，結束這段旅程。

台中市霧峰警分局四德派出所昨巡佐李應政、警員王俊忠前天在霧峰區福新路及柳豐路口發現這名呂姓男子（58歲），當時他全身髒汙、神情疲憊，身旁的腳踏車已破胎。

員警問他為何坐在路旁？他回說自己正騎腳踏車環島。因為言語不清，員警於是先把他帶回派出所，還買了麵包和飲料讓他充飢。

但呂男也稱，自己從水上鄉騎腳踏車出發，後來一路到了太保、南投、彰化等地，後來到了霧峰才因腳踏車前輪破胎而停下。

呂男的弟弟由水上鄉包了計程車到派出所接他，並說哥哥從小就有神智不清情形，平常都騎腳踏車在村內外遊蕩，沒想到這次竟離家5天，還遠到了台中市。他感謝警方協助，並把哥哥接回家。

嘉義縣水上鄉呂姓男子因神智有問題，日前從家裡騎腳踏車出門後，竟連續騎了5天一路到...
嘉義縣水上鄉呂姓男子因神智有問題，日前從家裡騎腳踏車出門後，竟連續騎了5天一路到台中。圖／警方提供
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嘉義縣水上鄉呂姓男子因神智有問題，日前從家裡騎腳踏車出門後，竟連續騎了5天一路到...
嘉義縣水上鄉呂姓男子因神智有問題，日前從家裡騎腳踏車出門後，竟連續騎了5天一路到台中。圖／警方提供
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嘉義縣水上鄉呂姓男子因神智有問題，日前從家裡騎腳踏車出門後，竟連續騎了5天一路到...
嘉義縣水上鄉呂姓男子因神智有問題，日前從家裡騎腳踏車出門後，竟連續騎了5天一路到台中。圖／警方提供
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嘉義縣水上鄉呂姓男子因神智有問題，日前從家裡騎腳踏車出門後，竟連續騎了5天一路到台中。圖／警方提供
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台中市健保卡環島

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