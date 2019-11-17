男子神智不清 5天一路從嘉義「環島」到台中
2019-11-17 12:43
聯合報 記者黃寅
／即時報導
嘉義縣水上鄉呂姓男子疑因精神狀態不佳，日前從家裡騎腳踏車出門後，竟一路連續騎了5天到台中，等警方發現他坐在路旁神情有異，並從他身上找到健保卡，才通知家人把他帶回，結束這段旅程。
台中市霧峰警分局四德派出所昨巡佐李應政、警員王俊忠前天在霧峰區福新路及柳豐路口發現這名呂姓男子（58歲），當時他全身髒汙、神情疲憊，身旁的腳踏車已破胎。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
員警問他為何坐在路旁？他回說自己正騎腳踏車環島。因為言語不清，員警於是先把他帶回派出所，還買了麵包和飲料讓他充飢。
但呂男也稱，自己從水上鄉騎腳踏車出發，後來一路到了太保、南投、彰化等地，後來到了霧峰才因腳踏車前輪破胎而停下。
呂男的弟弟由水上鄉包了計程車到派出所接他，並說哥哥從小就有神智不清情形，平常都騎腳踏車在村內外遊蕩，沒想到這次竟離家5天，還遠到了台中市。他感謝警方協助，並把哥哥接回家。
留言