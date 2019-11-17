影／樹林卡拉OK酒吧最後一夜 酒客過嗨打群架
2019-11-17 10:26
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
新北市樹林區1家卡拉OK店今天清晨打烊後，發生酒客在店門口打群架，快打警力獲報趕抵，噴灑辣椒水制伏打架滋事雙方共9人，全數帶回派出所，雙方互不提告，偵詢後依違反社會秩序維護法移送法辦。
據了解，這家卡拉OK酒吧原住民音樂餐廳位於建國公園旁，昨天是最後1天營業，吸引不少老顧客帶朋友去捧場，發生衝突的雙方互不相識，27歲江姓男子這邊有4人，另1方22歲陸姓男子則有5男、5女。
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餐廳清晨5點打烊之後，仍有不少客人聚在店門口聊天，因為都喝了酒，情緒亢奮，互看不順眼爆發肢體衝突，陸男被指控拿安全帽攻擊江男，雙方朋友見狀上前助陣，眾人在街上大亂鬥，打到有人濺血躺地不起，女生放聲尖叫制止不停，民眾立刻報案。
樹林警分局動員15名快打警力趕抵，噴灑辣椒水壓制情緒激動群眾，並將雙方14人全部帶回派出所，雙方互不提告傷害，但動手打架的27歲江姓、24歲林姓、21歲洪姓、24歲葉姓男子，對方22歲陸姓、賴姓、陳姓、24歲林姓男子共9人，依違反社會秩序維護法移送法辦。
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