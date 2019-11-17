影／不爽被笑酒量差發生衝突 竟遷怒踹倒警機車遭法辦
2019-11-17 09:56
聯合報 記者柯毓庭
／新北即時報導
27歲吳姓男子今天凌晨2時許與徐姓男子（21歲）及數名友人前往新北市永和區永和路上一間KTV消費後，2人在門口因細故發生爭執，在場執行守望勤務的員警見狀上前制止，反遭吳男踹倒警用機車，員警因此將他壓制在地並帶返所內，警訊後依妨害公務罪嫌移送新北地檢。
警方表示，吳男、徐男與數名友人於今天凌晨2時許前往永和路上的KTV消費，眾人歡唱結束步出KTV時，吳男因徐男譏笑他酒量不好「美幹拎」而引起不悅，兩人發生口角衝突，這時在KTV門口執行守望勤務的2名員警見狀立即上前制止，並呼叫警力到場支持。
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支援警力到場後，吳男仍情緒激動，不僅大罵三字經，還出腳踹倒支援員警的警用機車，員警因此將吳男壓制在地並帶返派出所內，警詢後依妨害公務罪嫌將他移送新北地檢。
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