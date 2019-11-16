台東中華大橋翻車意外 1人脫困1人無生命跡象

相關新聞
找到了！立委參選人看板被割破 警方查獲涉案男子2019-11-16 18:32
鐵路街網傳外籍女兵團豔名播 鮮肉警喬裝嫖客逮7女2019-11-16 17:24
影／駕車自撞電線桿全毀 還好綁安全帶毫髮無傷2019-11-15 19:34
台東市德國餐廳無端遭潑漆 涉案男搞錯對象2019-11-16 21:34
7旬婦遭詐將房屋抵押借貸給錢 險流落街頭淚眼向警致謝2019-11-16 21:22
中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局稽查罰150萬2019-11-16 21:05
從台中走路回高雄？ 好心人想載迷途老翁回家卻團團轉2019-11-16 16:49
債務糾紛釀鬥毆！討債的被「打到骨折」 警對空鳴槍壓制2019-11-16 15:56
他半夜和平島潛水違反夜潛禁令 最高可罰5萬元潛客驚呆2019-11-16 15:41
住警器發生作用 彰化線西祖孫從火場逃生僅受輕傷2019-11-16 14:28
搶救船艙火警受困消防員 高市消防局演練逼真2019-11-16 13:18
妻子羊水破了！ 大溪警開道婦人順利生產2019-11-16 13:16
轎車高速撞分隔島 車體凹陷男駕駛傷重不治2019-11-16 13:02
電信公司：個資遭盜害欠10萬元 心慌婦血汗錢差點不保2019-11-16 12:43
男子醉倒快車道 暖心路人怕他被撞竟以肉身擋車2019-11-16 11:43
新北汐止菜市場濺血 攤販酒後持刀刺進同業胸口2019-11-16 11:37
暖心員警與修車老闆 聯手讓拋錨騎士安全送回家2019-11-16 11:15
影／孕婦來不及上醫院就生了！宜蘭消防員當接生婆2019-11-16 11:10
美食外送平台進駐花蓮 一個月發生8起交通事故2019-11-16 11:07
影／移工酒後喋血命案 1移工遭醉同鄉攻擊送醫不治2019-11-16 09:18
少女疑吸笑氣赤裸無傷陳屍旅館 男友也昏迷在一旁2019-11-16 09:16
男子告對門鄰居裝監視器監控進出 遭檢方打臉2019-11-16 08:27
失戀女告網友性侵 「不想聊色只想實做」對話成保命鐵證2019-11-16 08:13
影／921受災戶油漆工拉拔2女長大 詐團竟要騙他100萬元2019-11-16 08:09
影／同事相約好樂迪K歌 發生衝突後互K濺血2019-11-16 08:08
男嬰趴睡窒息死亡 保母送辦2019-11-16 00:24
破獲山老鼠集團 橫行中橫、北橫山區2019-11-15 23:46
久病七旬翁跨坐4樓圍牆 警溫情規勸鬼門關拉回2019-11-15 19:52
生日到嘉義秘境看日出 路不熟車輛滑落邊坡2019-11-15 19:30
婦人行李擋道 台鐵列車長好心勸說婦人竟不滿嗆聲2019-11-15 18:01
影／相隔半月 苗栗後龍海灘又見綠蠵龜斷魂2019-11-15 17:19
傻眼！男子出遊多納忘記車停哪裡 一個月後找到車2019-11-15 16:50
影／高速公路疑「半自動」駕駛撞施工車 男子送醫2019-11-15 16:24
六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查2019-11-12 15:54
台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷2019-11-08 13:51
一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保2019-11-04 22:58
熱門文章
中興橋2車擦撞翻覆 爆炸起火駕駛慘死2019-11-16 14:12
少女疑吸笑氣赤裸無傷陳屍旅館 男友也昏迷在一旁2019-11-16 09:16
載女友購物下錯匝道急切釀翻覆 轎車起火單親媽受困亡2019-11-16 19:10
金門酒店喋血鬥毆案 金門地檢以殺人未遂偵結起訴2019-11-16 09:25
鐵路街網傳外籍女兵團豔名播 鮮肉警喬裝嫖客逮7女2019-11-16 17:24
新北汐止菜市場濺血 攤販酒後持刀刺進同業胸口2019-11-16 11:37
自幼出養成年才手足相認 妹妹竟狠詐哥哥5億4千萬2019-11-15 22:44
失戀女告網友性侵 「不想聊色只想實做」對話成保命鐵證2019-11-16 08:13
菜藍族媽媽賭性堅強 腿打石膏躲檳榔攤聚賭2019-11-16 09:49
新莊巷弄出現詭異結界？網笑「時空裂縫被找到了」2019-11-16 14:02
法院罕見「判好判滿」 妹詐兄5億4千萬遭判處最重刑2019-11-15 22:50
轉傳「蘇揆摔筆」掀政治波瀾 顏正義遭裁定「不罰」2019-11-16 17:58
「高麗菜4顆100」客嫌貴還當場狠摔 菜農哭：務農沒尊嚴？2019-11-16 10:56
郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦2019-11-16 14:15
影／同事相約好樂迪K歌 發生衝突後互K濺血2019-11-16 08:08
找到了！立委參選人看板被割破 警方查獲涉案男子2019-11-16 18:32
熊貓外送「爬5樓不先講」爆氣摔餐點 客服：他太鬱悶跌倒2019-11-16 13:00
轎車高速撞分隔島 車體凹陷男駕駛傷重不治2019-11-16 13:02
陳超明看板遭人以利刃割破被目擊 警方追查涉案男子2019-11-16 16:30
大媽佔用台鐵走道遭勸 竟暴怒辱罵車長「孬種」2019-11-16 13:58
美食外送平台進駐花蓮 一個月發生8起交通事故2019-11-16 11:07
嚇死「寶寶」了！彰化警方平日也在139線稽查違規2019-11-16 11:14
1張酒駕罰單1整年便當錢都飛了 高市反酒駕有創意2019-11-16 10:42
明年元旦南迴公路區間測速 東警：只有單車除外2019-11-16 11:12
債務糾紛釀鬥毆！討債的被「打到骨折」 警對空鳴槍壓制2019-11-16 15:56
住警器發生作用 彰化線西祖孫從火場逃生僅受輕傷2019-11-16 14:28
影／921受災戶油漆工拉拔2女長大 詐團竟要騙他100萬元2019-11-16 08:09
他半夜和平島潛水違反夜潛禁令 最高可罰5萬元潛客驚呆2019-11-16 15:41
男子告對門鄰居裝監視器監控進出 遭檢方打臉2019-11-16 08:27
買魔戒精靈雙刀送來開鋒武士刀 他喊冤不知情獲判無罪2019-11-16 13:30
男子醉倒快車道 暖心路人怕他被撞竟以肉身擋車2019-11-16 11:43
男一看女友化妝台「深陷迷宮」 找口紅找到懷疑人生2019-11-16 20:07
破獲山老鼠集團 橫行中橫、北橫山區2019-11-15 23:46
玉山銀副總幫親戚醫騙健保詐59萬 診所特約資格遭終止2019-11-16 12:19
暖心員警與修車老闆 聯手讓拋錨騎士安全送回家2019-11-16 11:15
街友露宿愛河邊 員警關懷竟發現是通緝犯2019-11-16 11:15
駭人！鹿港工廠大火 倉庫被火舌吞噬2019-11-16 19:36
院檢不同調 魏應充暫緩入監2019-11-15 23:34
從台中走路回高雄？ 好心人想載迷途老翁回家卻團團轉2019-11-16 16:49
240萬顆一粒眠偽裝塑膠粒走私大馬遭逮 一審判12年2019-11-16 17:01
留言