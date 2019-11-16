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台東市德國餐廳無端遭潑漆 涉案男搞錯對象

2019-11-16 21:34聯合報 記者尤聰光／即時報導

台東市中正路上1家德國餐廳，店門口今天下午遭人潑漆，業者宣稱沒有與人結怨，8月開幕至今頗受好評。警方蒐證調閱附近監視器，查出1名劉姓涉重嫌傳喚到案。警方調查原來劉男搞錯對象，對自己行為懊悔不已。

餐廳業者表示，他們下午5點開始營業，提前準備去店裡作業時，發現店門口被人潑上白漆，當下有點傻眼，也立即報警處理。警方據報前往蒐證，發現現場留有裝白漆的空桶，詢問附近商家卻沒有人看見有人潑漆，警方調閱附近監視器，查出劉男涉案。

劉男向警方供稱與該店業主有私人糾紛且發生口角，今天下午3點多騎乘機車行經該處，看到該店又開張，一時怒火中燒，才決定至附近店家購買一桶水泥漆前往潑漆報復，但不曉得原業主已經換別人接手經營，對於一時脫序行為很懊惱。

據了解，這家德國餐廳在今年8月接手經營前，前身是一家酒吧，劉男其實是和酒吧業主有糾紛，沒搞清楚潑錯對象。全案已由警方偵辦中。

台東市中正路上1家德國餐廳，店門口今天下午遭人潑漆，警方調查原來涉案潑漆男子搞錯...
台東市中正路上1家德國餐廳，店門口今天下午遭人潑漆，警方調查原來涉案潑漆男子搞錯對象。圖／台東警分局提供
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涉嫌潑漆的劉姓男子，在案發現場留下裝有白漆的空桶。圖／台東警分局提供
涉嫌潑漆的劉姓男子，在案發現場留下裝有白漆的空桶。圖／台東警分局提供
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潑漆德國台東

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