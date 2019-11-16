7旬婦遭詐將房屋抵押借貸給錢 險流落街頭淚眼向警致謝

2019-11-16 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳弘逸 ／新北即時報導



73歲徐姓婦人日前向警方報案，以為誤信投資靈骨塔可賺取高額利潤，將棲身的房屋抵押借貸4百多萬元給陳姓男子處理，但對方拿到錢後便避不見面；徐婦驚覺被騙報警，警方積極偵辦，循線逮捕陳，追回現金，徐婦保住房屋老本，握著員警的手，感動落淚。

新北市中和區73歲徐姓婦人本月中向中和警分局平安派出所報案，表示24歲陳姓男子向她聲稱投資靈骨塔可賺取高額利潤，如果購買靈骨塔及骨灰罐轉賣後，可獲利2千2百萬元，但這麼高的獲利必須繳稅，建議徐婦將房屋抵押借貸。

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徐婦因此貸款400多萬元，將錢交給陳姓男子處理，但對方竟避不見面、失去聯繫，徐婦才驚覺被騙；警方獲報，由彭光義、鄭喬陽、黃登國及謝孟軒員警共同偵辦，透過徐婦提供嫌犯的車號與特徵，循線逮捕陳，起出4百多萬現金。偵訊時，陳承認詐騙老婦，將陳依詐欺罪函送法辦。

當徐婦至派出所取回遭詐現金442萬6千元，握著員警的手，不斷道謝，甚至感動落淚；表示如果警方沒有抓到人，她連房子都保不住、沒有地方住了，還拿自製的感謝函給警方。