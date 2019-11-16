中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局稽查罰150萬
2019-11-16 21:05
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
中油林園廠輕油裂解程序今天傍晚因供料阻塞，導致壓縮機震盪跳俥，製程內氣體排放至燃燒塔，因燃燒不完全而排放黑煙。高雄市環保局掌握汙染情形，依違反空汙法32條第1項第1款告發，裁處150萬。
高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，環保局駐工業區稽查人員今天傍晚5點25分接獲中油林園廠廢氣燃燒塔(Fl排燒，經查是廠區輕油裂解程序（M33)，在5點8分原供應儲槽因增加其他石油腦儲槽，供料濾網阻塞，造成壓縮機振盪導致跳俥，所以將製程內裂解氣體排至廢氣燃燒塔(A202)燃燒處理。
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但因燃燒不完全，產生明顯粒狀汙染物，黑煙散布於空氣中。環保局進廠稽查及嚴密控管中，目前監控周邊環境測值均屬正常，持續進行廠區周邊環境監控，直到林園廠正常操作。
環保局表示，為加強林園工業區及臨海工業區的稽查，特立專案進駐管制，要求業者平日應落實汙染防制設備的操作，以維護空氣品質，防範汙染情事發生。中油林園廠已設置多年，更應加強檢修及平時的維護保養，避免排放或逸散空氣汙染物。民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣汙染物時，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999，駐點工業區的稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證。
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