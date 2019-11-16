中油林園廠燃燒塔冒黑煙 環保局稽查罰150萬

2019-11-16 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



中油林園廠輕油裂解程序今天傍晚因供料阻塞，導致壓縮機震盪跳俥，製程內氣體排放至燃燒塔，因燃燒不完全而排放黑煙。高雄市環保局掌握汙染情形，依違反空汙法32條第1項第1款告發，裁處150萬。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，環保局駐工業區稽查人員今天傍晚5點25分接獲中油林園廠廢氣燃燒塔(Fl排燒，經查是廠區輕油裂解程序（M33)，在5點8分原供應儲槽因增加其他石油腦儲槽，供料濾網阻塞，造成壓縮機振盪導致跳俥，所以將製程內裂解氣體排至廢氣燃燒塔(A202)燃燒處理。

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但因燃燒不完全，產生明顯粒狀汙染物，黑煙散布於空氣中。環保局進廠稽查及嚴密控管中，目前監控周邊環境測值均屬正常，持續進行廠區周邊環境監控，直到林園廠正常操作。