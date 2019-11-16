親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高雄競總成立逾10萬人為蔡英文加油 賴清德卻一臉嚴肅

男友下錯匝道急切釀翻覆 單親媽受困火燒車成焦屍

駭人！鹿港工廠大火 倉庫被火舌吞噬

2019-11-16 19:36聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮棋盤巷1棟工廠存放木棧板的鐵皮倉庫，今晚6時傳出大火，由是木製易燃物，火苗竄起，加上風勢助長，200平方公尺面積倉庫，頓時被大火吞噬，消防局據報後，趕往搶救，到晚間7時許撲滅，未造成人員傷亡，起火原因由消防局調查中。

指揮搶救的消防局第三大隊大隊長施順仁說，據報後，立即調派5個消防分隊、14輛消防車輛及近30名人員，趕往現場，由於火勢猛烈，整間倉庫全部陷入火海，立即布置水線朝倉庫灌救，約6時46分控制火勢，約7時撲滅，但倉庫已付之一炬，目前仍在殘火處理。

消防局原接獲報案，指發生雜草火警，但隨後通報指倉庫起火，到底是雜草起火蔓延至倉庫，還是倉庫起火蔓延到雜草，還待進一步調查。

彰化縣鹿港鎮棋盤巷1棟工廠存放木棧板的鐵皮倉庫，今晚6時傳出大火，由是木製易燃物...
彰化縣鹿港鎮棋盤巷1棟工廠存放木棧板的鐵皮倉庫，今晚6時傳出大火，由是木製易燃物，火苗竄起，加上風勢助長，200平方公尺面積倉庫，頓時被大火吞噬。照片／消防局提供
分享
彰化縣鹿港鎮棋盤巷1棟工廠存放木棧板的鐵皮倉庫，今晚6時傳出大火，由是木製易燃物...
彰化縣鹿港鎮棋盤巷1棟工廠存放木棧板的鐵皮倉庫，今晚6時傳出大火，由是木製易燃物，火苗竄起，加上風勢助長，200平方公尺面積倉庫，頓時被大火吞噬，消防人員奮勇搶救。照片／消防局提供
分享
彰化縣鹿港鎮棋盤巷1棟工廠存放木棧板的鐵皮倉庫，今晚6時傳出大火，由是木製易燃物...
彰化縣鹿港鎮棋盤巷1棟工廠存放木棧板的鐵皮倉庫，今晚6時傳出大火，由是木製易燃物，火苗竄起，加上風勢助長，200平方公尺面積倉庫，頓時被大火吞噬，消防人員奮勇搶救。照片／消防局提供
分享

大火

相關新聞

鐵路街網傳外籍女兵團豔名播 鮮肉警喬裝嫖客逮7女

2019-11-16 17:24

影／駕車自撞電線桿全毀 還好綁安全帶毫髮無傷

2019-11-15 19:34

從台中走路回高雄？ 好心人想載迷途老翁回家卻團團轉

2019-11-16 16:49

債務糾紛釀鬥毆！討債的被「打到骨折」 警對空鳴槍壓制

2019-11-16 15:56

他半夜和平島潛水違反夜潛禁令 最高可罰5萬元潛客驚呆

2019-11-16 15:41

住警器發生作用 彰化線西祖孫從火場逃生僅受輕傷

2019-11-16 14:28

搶救船艙火警受困消防員 高市消防局演練逼真

2019-11-16 13:18

妻子羊水破了！ 大溪警開道婦人順利生產

2019-11-16 13:16

轎車高速撞分隔島 車體凹陷男駕駛傷重不治

2019-11-16 13:02

電信公司：個資遭盜害欠10萬元 心慌婦血汗錢差點不保

2019-11-16 12:43

男子醉倒快車道 暖心路人怕他被撞竟以肉身擋車

2019-11-16 11:43

新北汐止菜市場濺血 攤販酒後持刀刺進同業胸口

2019-11-16 11:37

暖心員警與修車老闆 聯手讓拋錨騎士安全送回家

2019-11-16 11:15

影／孕婦來不及上醫院就生了！宜蘭消防員當接生婆

2019-11-16 11:10

美食外送平台進駐花蓮 一個月發生8起交通事故

2019-11-16 11:07

影／移工酒後喋血命案 1移工遭醉同鄉攻擊送醫不治

2019-11-16 09:18

少女疑吸笑氣赤裸無傷陳屍旅館 男友也昏迷在一旁

2019-11-16 09:16

男子告對門鄰居裝監視器監控進出 遭檢方打臉

2019-11-16 08:27

失戀女告網友性侵 「不想聊色只想實做」對話成保命鐵證

2019-11-16 08:13

影／921受災戶油漆工拉拔2女長大 詐團竟要騙他100萬元

2019-11-16 08:09

影／同事相約好樂迪K歌 發生衝突後互K濺血

2019-11-16 08:08

男嬰趴睡窒息死亡 保母送辦

2019-11-16 00:24

破獲山老鼠集團 橫行中橫、北橫山區

2019-11-15 23:46

久病七旬翁跨坐4樓圍牆 警溫情規勸鬼門關拉回

2019-11-15 19:52

生日到嘉義秘境看日出 路不熟車輛滑落邊坡

2019-11-15 19:30

婦人行李擋道 台鐵列車長好心勸說婦人竟不滿嗆聲

2019-11-15 18:01

影／相隔半月 苗栗後龍海灘又見綠蠵龜斷魂

2019-11-15 17:19

傻眼！男子出遊多納忘記車停哪裡 一個月後找到車

2019-11-15 16:50

影／高速公路疑「半自動」駕駛撞施工車 男子送醫

2019-11-15 16:24

北市驚見油壓剪怪客 2個月偷20萬零錢

2019-11-15 15:45

男子擁毒遇警攔查 裝癲癇仍吃官司

2019-11-15 15:28

敢逃打斷腿！ 檢警破獲應召站救出越南妹

2019-11-15 15:27

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

中興橋2車擦撞翻覆 爆炸起火駕駛慘死

2019-11-16 14:12

少女疑吸笑氣赤裸無傷陳屍旅館 男友也昏迷在一旁

2019-11-16 09:16

載女友購物下錯匝道急切釀翻覆 轎車起火單親媽受困亡

2019-11-16 19:10

男子闖台中鐵軌遭正面撞擊亡 疑日籍旅客身分待釐清

2019-11-15 21:11

金門酒店喋血鬥毆案 金門地檢以殺人未遂偵結起訴

2019-11-16 09:25

男遭區間車撞死！台鐵東正線解除封鎖共影響4千旅客

2019-11-15 21:42

男遭台鐵2618次列車撞死 現場尋獲日本護照

2019-11-15 20:58

自幼出養成年才手足相認 妹妹竟狠詐哥哥5億4千萬

2019-11-15 22:44

新北汐止菜市場濺血 攤販酒後持刀刺進同業胸口

2019-11-16 11:37

鐵路街網傳外籍女兵團豔名播 鮮肉警喬裝嫖客逮7女

2019-11-16 17:24

失戀女告網友性侵 「不想聊色只想實做」對話成保命鐵證

2019-11-16 08:13

新莊巷弄出現詭異結界？網笑「時空裂縫被找到了」

2019-11-16 14:02

菜藍族媽媽賭性堅強 腿打石膏躲檳榔攤聚賭

2019-11-16 09:49

法院罕見「判好判滿」 妹詐兄5億4千萬遭判處最重刑

2019-11-15 22:50

「高麗菜4顆100」客嫌貴還當場狠摔 菜農哭：務農沒尊嚴？

2019-11-16 10:56

郭台銘陪同郭家軍掃街拜票 警帶回鬧場夫妻偵辦

2019-11-16 14:15

影／同事相約好樂迪K歌 發生衝突後互K濺血

2019-11-16 08:08

熊貓外送「爬5樓不先講」爆氣摔餐點 客服：他太鬱悶跌倒

2019-11-16 13:00

陳超明看板遭人以利刃割破被目擊 警方追查涉案男子

2019-11-16 16:30

轉傳「蘇揆摔筆」掀政治波瀾 顏正義遭裁定「不罰」

2019-11-16 17:58

行人遭區間車撞死 台鐵台中港至大甲段東線封閉

2019-11-15 20:26

轎車高速撞分隔島 車體凹陷男駕駛傷重不治

2019-11-16 13:02

大媽佔用台鐵走道遭勸 竟暴怒辱罵車長「孬種」

2019-11-16 13:58

美食外送平台進駐花蓮 一個月發生8起交通事故

2019-11-16 11:07

1張酒駕罰單1整年便當錢都飛了 高市反酒駕有創意

2019-11-16 10:42

嚇死「寶寶」了！彰化警方平日也在139線稽查違規

2019-11-16 11:14

找到了！立委參選人看板被割破 警方查獲涉案男子

2019-11-16 18:32

明年元旦南迴公路區間測速 東警：只有單車除外

2019-11-16 11:12

影／921受災戶油漆工拉拔2女長大 詐團竟要騙他100萬元

2019-11-16 08:09

債務糾紛釀鬥毆！討債的被「打到骨折」 警對空鳴槍壓制

2019-11-16 15:56

住警器發生作用 彰化線西祖孫從火場逃生僅受輕傷

2019-11-16 14:28

他半夜和平島潛水違反夜潛禁令 最高可罰5萬元潛客驚呆

2019-11-16 15:41

男子告對門鄰居裝監視器監控進出 遭檢方打臉

2019-11-16 08:27

買魔戒精靈雙刀送來開鋒武士刀 他喊冤不知情獲判無罪

2019-11-16 13:30

男子醉倒快車道 暖心路人怕他被撞竟以肉身擋車

2019-11-16 11:43

破獲山老鼠集團 橫行中橫、北橫山區

2019-11-15 23:46

玉山銀副總幫親戚醫騙健保詐59萬 診所特約資格遭終止

2019-11-16 12:19

暖心員警與修車老闆 聯手讓拋錨騎士安全送回家

2019-11-16 11:15

街友露宿愛河邊 員警關懷竟發現是通緝犯

2019-11-16 11:15

院檢不同調 魏應充暫緩入監

2019-11-15 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top