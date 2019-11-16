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女移民官夜襲逮9失聯移工 他4樓想跳逃被她軟化就逮

2019-11-16 17:49聯合報 記者游明煌／即時報導

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊新進吳姓女移民官，日前受理越南失聯移工自行到案時，利用精通越南語優勢，主動深入探詢得知位於台北市有一處所藏匿失聯移工情資，昨晚執行查緝勤務，一舉查獲失聯移工9人，其中有1男逃到4樓想跳下逃逸，後來也被她軟化就逮。

基隆市專勤隊長古聖通說，吳姓移民官去年11月移民特考班第6期畢業，由於個性開朗、活潑，現為業餘棒球選手且曾任職外商公司及遊學越南、歐美等國，通曉越南語及英文，具語言天份。此次她利用越南語言之優勢，突破失聯移工心房獲知情資，更多次利用勤餘期間先行前往勘查，確認有失聯移工進出事實。

古聖通表示，專勤隊隨即組成專案小組昨晚夜間發動突襲，由於吳員事前畫出詳細地形圖，其中有一失聯移工欲從4樓脫逃時，殊不知隨即遭樓下埋伏幹員以手電筒鎖定，經吳姓女移民官以越南語溝通後，渠自知逃逃只好爬回屋內乖乖就逮。

女移民官夜襲逮9失聯移工，他4樓想跳逃被她軟化就逮。記者游明煌／翻攝
女移民官夜襲逮9失聯移工，他4樓想跳逃被她軟化就逮。記者游明煌／翻攝
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越南移工移民署

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