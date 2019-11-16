鐵路街網傳外籍女兵團豔名播 鮮肉警喬裝嫖客逮7女

2019-11-16 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市「鐵路街」豔名遠播，上月有人扮嫖客密錄私娼寮一段影片，錄下一名外籍女子的外籍女兵團影片，讓不少嫖客趨之若鶩，警方加強查緝，昨晚由派出所警專剛畢業的「小鮮肉」扮嫖客，果然有人見他們年輕就拉客，員警當場破獲2間私娼寮，帶回7名女子，訊後今天將2業者依妨害風化罪嫌移送偵辦。

龍安街緊臨鐵路邊，是基隆有名的紅燈區，因緊鄰鐵道被稱為鐵路街。上月有有人扮嫖客密錄私娼寮一段影片，錄下一名外籍女子的外籍女兵團影片，個個身材火辣，嫖客趨之若鶩，警方也加強查緝。但業者只要有人靠近，或者見到警方靠近就熄燈關門，要現場逮人很不容易，警覺性很高。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

南榮路派出所昨晚8點多會同偵查隊、移民署基隆專勤隊前往查緝，警方這次找來警專剛畢業的小鮮肉喬裝嫖高前往，果然讓業者沒有警戒心，賣淫女子一看年輕帥哥就上去拉客。