從台中走路回高雄？ 好心人想載迷途老翁回家卻團團轉

2019-11-16 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



年近八旬的陳姓老翁夜裡獨自在路上徘徊，向店家自稱從台中走路回高雄，又渴又累；1名熱心男子聽了吃驚，要載他回家卻總是找不到老翁家，請求警方協助。警方查出老翁錯指方向，反而讓熱心男子團團轉，聯繫到他兒子找來派出所，才知道老翁拒絕戴愛心手鍊，也讓家人苦惱。

11月13日晚間，79歲的陳姓老翁獨自在高雄市左營區華夏路徘徊，向店家說他從台中走了2天2夜才回高雄，因為身無分文，又渴又累，在旁的殷姓男子聽見，主動告訴老翁要開車送他回家；老翁上車後，說要回鼓山區住處，但說不出住處地址，殷姓男子載他在鼓山區四處團團轉，就是找不到老翁的家，將老翁載到鼓山警分局鼓山派出所。

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警方表示，員警看老翁的穿著整潔，看不出是「走了2天2夜」露宿街頭模樣，後來根據警方人臉辨識系統，查出老翁曾有2次走失紀錄，而且住處是在楠梓區，不是鼓山區，也讓熱心要載他回家的殷姓男子傻眼。

員警輾轉聯繫到老翁的兒子，兒子趕到派出所，說父親平時就愛健行，但患有失智症後，情況愈來愈嚴重，家人也為他申請過3條愛心手鍊，可是父親不願佩戴，一幫他戴上他就馬上拿下來丟掉，讓家人也相當苦惱。